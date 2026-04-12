DCNews Stiri Paradox românesc: De la prima rafinărie de petrol din lume, la vulnerabilitatea energetică din prezent
Data actualizării: 18:03 12 Apr 2026 | Data publicării: 18:02 12 Apr 2026

EXCLUSIV Paradox românesc: De la prima rafinărie de petrol din lume, la vulnerabilitatea energetică din prezent
Autor: Dana Mihai

rafinarie Rafinarie. Foto: Freepik.com

Adrian Negrescu a vorbit despre cum a ajuns România, de la statutul de pionierat în industria petrolieră, să fie atât de vulnerabilă la fluctuațiile pieței energiei.

Jurnalistul Mihai Ciobanu l-a întrebat pe analistul economic Adrian Negrescu cum a ajuns România, de la statutul de pionier în industria petrolieră, să fie atât de vulnerabilă la fluctuațiile pieței energiei.

„Cum am ajuns, domnule Negrescu, din țara care a construit prima rafinerie din lume, am fost pionierii în domeniul extracției și prelucrării petrolului, să fim atât de vulnerabili la toate turbulențele de pe piața energiei? Fie că vorbim despre petrol, fie că vorbim despre gaze sau energie electrică?”

Lipsa unei strategii clare, principala problemă

„E lipsa unei viziuni, e lipsa unei strategii concrete de susținere a consumului intern din resurse autohtone. Gândiți-vă că noi avem în continuare, inclusiv perimetre de petrol pe care le putem exploata. N-au început lucrările pentru că n-avem tehnologie, pentru că nu există bani, pentru că n-am co-interesat companiile să vină în țara noastră să facă extracție.

Pur și simplu pe multe dintre ele le-am alungat. Vedeți cazul Exxon din Marea Neagră și alte companii care, de exemplu, în zona Pungești, vă amintiți, prin fracturare hidraulică, încercau să exploateze resursele țării. Noi tot timpul am mers pe ideea asta că vine privatul și ne fură resursele.

Când de fapt privatul îți asigură două elemente esențiale atunci când ai resurse: Logistică, adică tehnologie și flux financiar, pe care tu nu-l ai în momentul de față. Sunt foarte multe țări bogate în lumea asta, care au resurse naturale uriașe și care stau cu ele în pământ, pentru că nu are cine să le exploateze.

Lipsa unei politici proactive în domeniul resurselor

Și noi suntem, din păcate, în această situație, pentru că nu avem o politică proactivă de generare a acestor extracții, mai ales de produse esențiale pentru consumul intern. Mă refer aici la hidrocarburi, dar și la metale rare și alte elemente care țin de industria asta inovativă. Nichel, cobalt, fier, staniu și alte metale care există în subsolurile României, dar pe care nu avem bani și tehnologie pentru a le extrage”, a explicat Adrian Negrescu.

adrian negrescu
petrol
gaze
