Evenimentul se dorește a fi o platformă de exprimare a opiniilor, de discuții și schimb de idei în legătură cu modul în care asigurările complementare pot contribui la susținerea și îmbunătățirea sistemului sanitar din țara noastră.

Președinte ISF a transmis că asigurările private sunt din ce în ce mai accesate de către români și a explicat de ce a ales să achiziționeze două tipuri de asigurări private de sănătate.

„Ar trebui să ne uităm la tot tabloul pe care îl avem la îndemână în România. Eu am lucrat și în alte țări europene, am lucrat în Cehia, Austria și pe lângă asigurarea de stat mi-am făcut și o asigurare privată de sănătate pentru a avea servicii poate mai bune.

Chiar și în Austria asigurarea de stat îți oferă toate serviciile medicale, cum și în România ar trebui, dacă ești angajat, statul român prin unitățile spitalicești să-ți ofere toate serviciile, de la simple analize până la intervenții chirurgicale și tratament postoperator.

Deci și în alte state europene procesul, practic, este același, diferă într-adevăr condițiile. În România, din păcate, în funcție de regiune.", a spus Valentin Ionescu.

Pachetul privat de sănătate, tot mai des accesat de români

„Pe lângă pachetul de stat există pachetul privat de sănătate pe care putem să-l apelăm dacă un cetățean cu venit mediu își poate permite să plătească 100-150 de lei pe lună pentru un pachet de bază pe o asigurare privată de sănătate.

Am fost curios să văd exact care a fost evoluția anul acesta pe aceste asigurări de sănătate. Asigurătorii au plătit către cetățenii care au apelat la asigurări de sănătate 250 de milioane de lei despăgubiri. Au plătit indemnizații brute de 227 de milioane de lei în primele 6 luni, în creștere față de anul trecut, deci oamenii accesează din ce în ce mai mult aceste pachete de sănătate.

Dacă ar fi să extrapolăm, probabil până la sfârșitul anului, dacă suma s-ar dubla ne-am apropia de 500 de milioane de lei, cam 100 de milioane de euro plătiți de sistemul de asigurări private pentru persoanele care au avut probleme.

Eu personal am două tipuri de asigurări de sănătate private. O să întrebați de ce două. Am una standard care acoperă consultații analize și o spitalizare cu o limită maximă și mai am una pentru tratamente în străinătate pentru toată familia.", a spus Valentin Ionescu la dezbaterea organizată de DC News Media Group.

