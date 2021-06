Orban, replică după ce Cîțu a zis că a ”convins o Românie” să fie premier: USR-PLUS l-a vrut

În contextul declarației premierului Florin Cîțu, în care acesta a spus că a „am convins o Românie să fiu prim-ministru“, Ludovic Orban, președintele PNL, i-a dat replica acestuia la conferința de presă pe care a susținut-o la Brăila:

„Candidatul oficial la funcția de prim-ministru al partidului Național Liberal în campania electorală am fost eu. La negocieri, după prima formă a mandatului, cu Florin Cîțu premier și Ludovic Orban președinte al Camerei Deputaților, am flexibilizat după un blocaj de 6 zile cu a doua variantă, Ludovic Orban premier și Florin Cîțu președintele Senatului și asta a deblocat negocierile. Dar, până la urmă, preferința pentru Florin Cîțu premier a fost manifestată de partenerii de coaliție de la USR-PLUS la momentul respectiv“, a precizat președintele PNL Ludovic Orban.

Ludovic Orban se consideră ”atacat nedrept și fără motiv“ de colegi

În cadrul conferinței de presă pe care a avut-o la Brăila, Ludovic Orban a vorbit despre competiția internă din Partidul național Liberal.

„Ați văzut că și pe mine mă atacă unii colegi, nedrept spun eu și fără niciun fel de motiv, dar eu am îndemnat toți membrii Partidului Național Liberal aflați în competiție să facă o campanie pozitivă în care să evidențieze atuurile pe care le au, să prezinte viziunea, proiectul și să evite să dea declarații faustice sau critice la adresa colegilor de partid, pentru că, la finalul acestei competiții, toți suntem în continuare membri ai Partidului Național Liberal și va trebui să construim împreună viitorul“, a precizat președintele PNL.

Rareș Bogdan: ”Orban poate rămâne la șefia PNL, dar cu un partid bolnav”

Întrebat dacă viitorul președinte PNL trebuie să fie „locomotivă”, adică cel care trebuie să tragă partidul și în cursa prezidențială, Rareș Bogdan a răspuns astfel: „Avem alegeri și de guvernator. Este poate cel mai încărcat an electoral din istoria recentă a României… Sigur că președintele PNL va avea o șansă, dar asta nu înseamnă că el trebuie să fie și candidatul la Președinție. Poate fi complet altul. Noi vrem să reușim să păstrăm în zona dreptei viitorul președinte al României, dar mie mi se pare puțin incorect să vorbesc astăzi despre Președinția României, atâta timp cât avem un președinte în funcție, apt, plin de forță și care are încă trei ani și jumătate de mandat. Deci, aș evita să vorbesc despre viitorul președinte, prefer să vorbesc despre actualul președinte și încă ce are de făcut pentru România.”

„Președinția partidului înseamnă că practic 80-90% din timpul tău este dedicat exclusiv PNL. Eu sunt o fire mai liberă, mai libertină, mai plină de inițiativă. Pentru moment, cred că există și alte opțiuni. Eu mă voi înscrie, în schimb, într-o echipă care sper să fie câștigătoare, în pozițiile doi-trei. Cred că poate să fie și altcineva care să ocupe poziția din fruntea partidului. (...) Sunt ultimul venit din echipa conducătoare a PNL și cred că este normal să-mi fac puțin ucenicia în cadrul partidului. Chiar dacă am adus un plus, recunoscut de colegii mei, eu trebuie să-mi fac ucenicia în partid și după asta să mă bat pentru prima poziție sau altă poziție”, a mai spus Rareș Bogdan.

