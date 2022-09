Orașul unde au avut loc cinci tentative de jaf bancar într-o singură zi. Băncile urmează să fie închise pentru 3 zile

Asociaţia băncilor din Liban a decis în cadrul unei reuniuni de urgenţă ca instituţiile financiare să rămână închise pe 19, 20 şi 21 septembrie, după ce au denunţat atacurile unor clienţi cu depunerile îngheţate.



Ministerul de Interne din Liban a avut şi el vineri o reuniune de urgenţă cu toate agenţiile de securitate, după ce cinci bănci au fost atacate în cursul zilei - două în capitala Beirut, una la periferia oraşului şi două în sudul ţării.



Băncile, care au aplicat limite stricte privind retragerile de valută de la declanşarea crizei economice istorice în 2019, au fost atacate de oameni care au cerut să li se permită accesul la banii depuşi.



Îngheţarea acestor depozite face ca mulţi libanezi să se descurce cu greu în asigurarea traiului zilnic. Cei mai mulţi libanezi au depuneri în dolari.



Un bărbat a pătruns cu forţa într-o bancă din capitala Libanului cerându-şi banii depuşi, la puţin timp după ce un bărbat şi fiul său au intrat într-un mod similar într-o bancă din sudul ţării, plecând cu o parte din banii depuşi.



"Nu voi pleca până când nu îmi voi primi depunerile (...). Sunt om de afaceri şi am angajaţi de plătit (...). Am nevoie de drepturile mele", a strigat Abed Soubra din banca Bloom către jurnaliştii din exterior.



El a declarat că nu-şi poate conduce afacerea dacă banca îi dă doar 200 de dolari pe lună din depunerile sale, care sunt de peste 200.000 de dolari.



Scene de haos s-au produs în faţa băncii din capitală, după ce oamenii s-au adunat în semn de sprijin pentru Soubra, scandând "Avem nevoie de drepturile noastre".



"Fratele meu este un om cinstit, nu un hoţ. Are nevoie de bani pentru a-şi hrăni familia şi a-şi duce mai departe afacerea", a declarat pentru DPA Ayman Soubra, fratele bărbatului din interiorul băncii.



Anterior poliţia a reţinut un bărbat înarmat care a intrat într-o bancă dintr-o localitate la sud de Beirut, cerând acces la banii săi.



O sursă de securitate din Liban a declarat că bărbatul şi fiul său au pătruns într-o filială a Byblos Bank din Ghazieh, la circa 40 kilometri sud de Beirut.



"Depunătorul a reuşit să obţină suma de 19.200 de dolari din depozitele sale şi a înmânat-o unei persoane care îl aştepta în afara băncii, iar apoi s-a predat poliţiei", a precizat sursa citată.



În urmă cu două zile o femeie a intrat într-o bancă din Beirut cu o armă falsă. Ea a reuşit să obţină circa 13.000 de dolari din contul ei. Banii ar fi urmat să fie utilizaţi pentru tratamentul surorii ei, care suferă de cancer. Un alt incident a avut loc în sud-estul Beirutului în aceeaşi zi.



Luna trecută, un bărbat a ţinut mai multe persoane ostatice într-o bancă, cerând acces la depozitele sale îngheţate pentru a plăti tratamentul tatălui său spitalizat.



Banca Mondială a descris criza din Liban drept una dintre cele mai severe din perioada modernă.



Sărăcia a crescut substanţial în ultimul an şi acum afectează circa 74% din populaţie, potrivit unui raport al ONU. Lira libaneză a pierdut 95% din valoare de la declanşarea crizei.

