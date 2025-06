Opozantul belarus Serghei Tihanovski a fost eliberat din închisoare

Svetlana Tihanovskaia a postat o înregistrare video în care se poate vedea cum ea îmbrăţişează îndelung un bărbat cu capul ras, care o sărută pe gât.



Apoi, Svetlana Tihanovskaia a difuzat un mesaj pe reţeaua socială X, în care mulţumeşte preşedintelui american Donald Trump şi "aliaţilor noştri europeni" pentru "toate eforturile lor".



"Soţul meu Serghei este liber! Este greu de descris bucuria din inima mea", a scris Svetlana Tihanovskaia.



Opozantul Tihanovski, 46 de ani, fusese arestat în mai 2020, cu puţin timp înainte de un scrutin prezidenţial marcat de manifestaţii istorice ale opoziţiei, urmate de un val de represalii declanşat de regimul lui Alekdandr Lukaşenko.



Serghei Tihanovski, care a candidat împotriva lui Lukaşenko în 2020, ispăşea o condamnare de peste 18 ani de închisoare pentru rolul său în organizarea mişcării de protest ce a urmat acelui scrutin.



În cei peste 30 de ani de când se află la putere, el a înăbuşit violent mai multe valuri de proteste ale opoziţiei, ultimul dintre acestea datând din 2020, după realegerea sa în funcţie în urma unui scrutin al cărui rezultat a fost contestat de opoziţia pro-occidentală ce a organizat manifestaţii masive. Lukaşenko a fost reales în ianuarie anul acesta cu peste 86% din voturi pentru al şaptelea mandat prezidenţial consecutiv.



Belarusul are încă aproximativ 1.200 de deţinuţi politici, potrivit ONG-ului Viasna.



"Noi nu am terminat. 1150 de deţinuţi politici mai sunt în spatele gratiilor", a scris Svetlana Tihanovskaia sâmbătă. "Ei trebuie să fie eliberaţi", a adăugat ea.



ONG-ul Viasna a publicat imagini după eliberarea lui Serghei Tihanovski, în care acesta apare foarte slăbit. El era deţinut în condiţii foarte stricte, având foarte puţine contacte cu lumea exterioară.



În martie 2024, Svetlana Tihanovskaia declara că nu mai are veşti de la el de peste un an de zile.

