Opera Naţională Bucureşti a încântat publicul prezent la Expo 2020 Dubai - Video

Publicul prezent la Expo 2020 Dubai în seara de 17 ianuarie 2022 a avut bucuria de a se întâlni cu Orchestra Operei Naţionale Bucureşti, dirijată de Daniel Jinga şi cu renumitele voci ale sopranei Teodora Gheorghiu şi mezzosopranei Ruxandra Donose, alături de soliştii Operei Naţionale Bucureşti, tenorul Daniel Magdal şi baritonul Iordache Basalic.



Pentru a pune în valoare cultura română în contextul cosmopolit de la Expo 2020, virtuozul violonist Rafael Butaru a interpretat "Balada" pentru vioară şi orchestră de Ciprian Porumbescu, una dintre cele mai cunoscute lucrări româneşti la nivel internaţional.



Ferdinand Nagy, Comisarul General al României la Expoziţia Mondială Dubai 2020: "Cultura unei ţări este, poate, cel mai bun ambasador şi cea mai bună modalitate de a-ţi promova ţara, pentru că este un mesaj non-verbal pe care toată lumea îl apreciază şi de care toată lumea se bucură. Într-adevăr, evenimentele noastre au creat bucurie, iar vizitatorii au simţit faptul că prezenţa noastră aici prin aceste evenimente culturale este una foarte important şi foarte serioasă. La expo 2020 s-au interpretat lucrări de Ciprian Porumbescu, George Enescu şi multe alte creaţii muzicale româneşti cunoscute la nivel internaţional. Millennium Amphitheatre este cea mai importantă scenă din cadrul Expo 2020 Dubai, o scenă în aer liber, iar concertul Orchestrei Operei Naţionale Bucureşti s-a desfăşurat în acest cadru impresionant."



Marţi, 18 ianuarie, două cvartete de coarde compuse din membri ai Orchestrei Operei Naţionale Bucureşti vor încânta publicul prezent la pavilionul României de la Expo 2020 Dubai.



Dirijorul Daniel Jinga, managerul general interimar al Operei Naţionale Bucureşti: "Am prezentat un repertoriu pe care toţi participanţii la Expo Dubai să îl iubească, să îl înţeleagă, să îl recunoască, iar asta a este frumuseţea operei, de fapt, s-a cântat în limba originală pentru a unifica valorile tuturor celor care s-au aflat în sală, în public, pe scenă."



Mezzosoprana Ruxandra Donose: "Am încercat să aleg un repertoriu care să împlinească două funcţii - o piesă din repertoriul românesc cu care să punctăm frumuseţile care s-au creat la noi în ţară şi aici am găsit minunatul lied Stele-n cer pe versurile ultimei poezii scrise de Mihai Eminescu şi, în acelaşi timp, având în vedere că ne aflăm la o expoziţie mondială care trebuie să arate puncte culminante ale unui repertoriu de operă, am ales arii foarte cunoscute cum ar fi Carmen de Bizet, Samson şi Dalila de Saint-Saens, un duet cu Teodora Gheorghiu din Povestirile lui Hoffmann, iată un repertoriu care să îi prindă repede pe ascultători."

