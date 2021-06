O turmă de ELEFANȚI a făcut prăpăd în China, după ce a pornit într-o "excursie" prin orașe - VIDEO

O turmă de elefanţi a pornit într-un periplu de câteva sute de kilometri în sud-vestul Chinei, traversând oraşe şi autostrăzi şi distrugând mai multe recolte agricole, informează Agerpres, citând AFP.



Cele 15 pahiderme, printre care se aflau şi trei pui, au părăsit rezervaţia Xishuangbanna, o regiune aflată la frontiera cu Laos şi Birmania, la mijlocul lunii aprilie, îndreptându-se spre nord şi parcurgând o distanţă de circa 500 kilometri, a raportat televiziunea chineză.



Marţi, turma se afla la doar 20 kilometri de metropola Kunming, capitala provinciei Yunnan, care are o populaţie de câteva milioane de locuitori.

Televiziunea naţională chineză a difuzat imagini cu animalele traversând oraşe pe timpul nopţii, staţionând pe drumuri importante sau devalizând culturi de porumb. Peregrinarea lor a fost monitorizată îndeaproape de către locuitori şi autorităţi, echipate cu drone pentru a evita orice risc pentru populaţie.

