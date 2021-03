O hartă regăsită după un secol aduce dovezi uimitoare ale vieții din Cretacic în Țara Hațegului - FOTO în articol

Pentru paleontologi, harta reprezintă o adevărată comoară deoarece indică locurile din care au fost excavate primele fosile din bazinul Țării Hațegului. Potrivit specialiștilor, harta a fost întocmită înainte de Primul Război Mondial de geologul Ottokár Kadić, care venise să realizeze schița geologică a zonei de vest a bazinului Țării Hațegului.



În timpul activităților în teren, geologul a descoperit mai multe situri cu fosile de dinozauri și alte reptile. Multe dintre fosilele colectate de Ottokár Kadić au stat la baza cercetărilor științifice ulterioare realizate de Franz Nopcsa, primul paleontolog care a adus în atenția întregii lumi faimoșii dinozauri pitici din Transilvania. Sauropodul Magyarosaurus dacus este unul dintre cei mai cunoscuți dinozauri, emblematic pentru Geoparcul Hațeg, ale cărui fosile au fost colectate de Kadić și studiate de Nopcsa.



Declanșarea războiului și trecerea timpului au făcut ca siturilor fosilifere excavate de Kadić să li se piardă urma. Mult timp paleontologii au crezut că locurile de pe actualul teritoriu al Geoparcului care au furnizat științei unele dintre primele fosile ale viețuitoarelor din Cretacicul superior din zona Hațegului nu vor mai putea fi vreodată identificate. Cu ajutorul vechii hărți, cercetările au fost reluate și, astfel, au fost descoperite noi fosile.



„De-a lungul unor campanii de teren de câteva săptămâni, am reușit să identificăm pozițiile probabile ale siturilor excavate de Kadić acum mai bine de un secol, mai mult chiar, am reușit să descoperim inclusiv noi fosile în locațiile respective. Dintre cele peste o sută de fosile nou colectate, cele mai importante descoperiri includ o serie articulată de vertebre de dinozaur sauropod, dar am descoperit și multe alte resturi de dinozauri, crocodilieni și broaște țestoase.” a declarat Zoltán Csiki-Sava

„Totuși, din punct de vedere științific, cele mai neașteptate și mai interesante fosile colectate de echipă au doar câțiva milimetri și au fost descoperite în timpul preparării fosilelor de dinozauri. Aceste resturi minuscule aparțin unor mamifere primitive care au fost contemporane cu dinozaurii, iar studiile noastre de până acum sugerează că ele ar putea aparține celor mai vechi mamifere cunoscute din întregul Bazin al Hațegului”, a explicat Zoltán Csiki-Sava de la Facultatea de Geologie și Geofizică a Universității din București, potrivit Mediafax.