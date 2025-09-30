O flotă misterioasă de avioane americane, observată în timp ce se îndrepta spre Europa

O flotă de 12 avioane-cisternă americane a fost observată traversând Oceanul Atlantic, motivul deplasării nefiind încă stabilit.

Aplicațiile de urmărire a zborurilor au detectat, duminică seara, mai multe aeronave KC-135R/T Stratotanker în drum spre Marea Britanie, mai exact spre baza aeriană RAF Mildenhall, una dintre cele mai importante baze ale Forțelor Aeriene ale SUA, relatează surse OSINT pe platforma X, potrivit Express.

Deplasarea a avut loc în timp ce secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, și președintele SUA, Donald Trump, se pregăteau pentru o întâlnire militară secretă de amploare, la care au fost convocați generali și amirali americani din toate colțurile lumii. Reuniunea a avut loc marți, la Quantico, Virginia.

Mobilizarea avioanelor-cisternă poate indica faptul că SUA sau NATO răspund unei nevoi militare urgente privind realimentarea avioanelor de vânătoare, potrivit sursei citate.

Ce s-a întâmplat ultima dată când SUA au dislocat un număr masiv de avioane-cisternă

Behnam Taleblu, director al programului pentru Iran din cadrul Foundation for Defense of Democracies, a amintit pentru Daily Mail că ultima dată când SUA au dislocat un număr masiv de avioane-cisternă: „La scurt timp după aceea, ceva a explodat în Orientul Mijlociu. În cadrul Operațiunii Midnight Hammer, Administrația Trump a desfășurat o manevră de diversiune pentru a ascunde zborul bombardierelor B-2 către Iran”.

El a subliniat că Trump este singurul președinte american din ultimele două decenii care a ordonat utilizarea forței militare împotriva facilităților nucleare iraniene. „Mişcările militare masive din timpul mandatului său trebuie privite cu atenţie”, a adăugat Taleblu.

La începutul acestui an, SUA au efectuat atacuri militare asupra a trei obiective nucleare iraniene: Fordow, Natanz și Isfahan.

Operațiunea a implicat șapte bombardiere invizibile B-2 Spirit, încărcate cu bombe penetrante GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP), susținute de rachete de croazieră Tomahawk lansate de pe un submarin.

În total, peste 125 de aeronave americane au participat la acest pachet ofensiv, incluzând elemente de sprijin, realimentare, diversiune, recunoaștere și escortă.

Alte posibile explicații

Alte explicații posibile ar putea fi legate de reacția SUA la manevrele aeriene și atacurile cu drone ale Rusiei în Marea Baltică, mai ales împotriva Danemarcei, a declarat pentru Daily Mail un fost consultant diplomatic al Departamentului de Stat.

În urmă cu câteva zile, statul nordic a închis mai multe aeroporturi după perturbări cauzate de drone, pe care oficialii danezi le-au numit un „atac hibrid”. Aceștia suspectează că Moscova s-ar afla în spatele incidentului, conform CNN.

Deplasările militare americane ar putea fi legate și de exercițiul Cobra Warrior 25-2, o amplă manevră NATO desfășurată între 12 septembrie și 2 octombrie deasupra Mării Nordului.

Această operațiune ar putea explica intensificarea vizibilă a activității aeriene, pe măsură ce forțele aliate se antrenează pentru operațiuni militare integrate.