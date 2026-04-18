DCNews Stiri O femeie, găsită moartă în anexa unei biserici din Piteşti
Data publicării: 08:57 18 Apr 2026

O femeie, găsită moartă în anexa unei biserici din Piteşti
Autor: Doinița Manic

imagine cu o biserica ortodoxa Femeia găsită moartă avea 47 de ani. Sursa foto: Freepik, @zavalishina

O femeie a fost găsită decedată în anexa unei biserici din Piteşti.

O femeie a fost găsită decedată, vineri seară, în anexa unei biserici din municipiul Piteşti, transmite Agerpres. Din primele cercetări rezultă că ar fi vorba de o sinucidere.

VEZI ȘI: Descoperire macabră în Buzău: Bărbat găsit împuşcat în locuința sa

"În seara zilei de 17 aprilie a.c., poliţiştii piteşteni au fost sesizaţi cu privire la faptul că într-o anexă a unei biserici din Piteşti a fost găsită o persoană decedată. La faţa locului au intervenit poliţiştii Secţiei 1 Poliţie Piteşti, constatând că cele sesizate se confirmă, echipajul medical constatând decesul persoanei, femeie de 47 de ani, din Călineşti", se arată într-o informare transmisă de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş.

Cauza exactă a morții femeii va fi stabilită după efectuarea unei autopsii medico-legale

Conform aceleiaşi surse, cercetările au fost preluate de poliţiştii Biroului Investigaţii Criminale Piteşti, în cadrul unui dosar privind săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă.

"Pentru stabilirea cauzelor decesului, urmează să fie dispusă efectuarea unei autopsii medico-legale, iar cercetările continuă, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a survenit decesul persoanei", precizează IPJ Argeş.

pitesti
cadavru
