O femeie a avut 15 ani grijă de un bolnav, crezând că e fratele ei

Un bărbat care suferă de sindromul Down într-o formă gravă a fost îngrijit 15 ani de o femeie, convinsă că e fratele ei. Însă, într-o bună zi, un om venit din Mehedinţi l-a recunoscut pe stradă şi a anunţat poliţia că ar fi vorba, de fapt, de o rudă de-a lui, dispărută din 2006. Coincidenţa face că ambele familii aveau câte un bărbat suferind de sindrom Down, iar ambii dispăruseră, relatează știrileprotv.ro.

În anul 2006 au dispărut de acasă doi bărbaţi – unul din Braşov, celălalt din Mehedinţi, ambii suferind de sindromul Down. Vreme de 15 ani, cei din Mehedinţi n-au primit nicio veste, dar în septembrie au aflat că ruda lor e la o familie din judeţul Braşov.

Nicușor Marinca, fratele dispărutului: „Când s-a dus văru-meu să intre în magazin, era pe scări şi cerşea acolo şi i-a sărit în braţe lu văru-meu! Cum să nu-l recunosc! are semne sub bărbie. Lăcrămează ochiul stâng, are nasul mic şi varice pe picioare. Dup-aia am făcut testul ADN pe 10 septembrie şi ne-a venit rezultatul pe 22 martie…. Este 99, 9% frate cu noi!”

Rudele bărbatului au fost convinse că familia din Braşov l-a ţinut pe om cu forţa, ca să-l exploateze şi au reclamat asta la poliţie. Femeia care l-a îngrijit povesteşte că a crezut că este vorba despre fratele ei, dispărut tot acum 15 ani, dar găsit în Bucureşti, precizează BizBrașov.