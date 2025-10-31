€ 5.0851
Data publicării: 14:34 31 Oct 2025

O companie aeriană bugetară va introduce bilete de tip business class
Autor: Alexandra Curtache

Avion - Foto: Freepik
 

Compania aeriană bugetară Wizz Air lansează un nou tip de bilet, „Wizz Class”, destinat pasagerilor care vor mai mult confort, dar fără costurile tipice. Testul începe în decembrie pe rute din Londra, Roma, Varșovia, București și Budapesta.

Noul pachet „Wizz Class” va permite pasagerilor să blocheze scaunul din mijloc, oferind astfel mai mult spațiu pentru coate și picioare. În plus, aceștia vor beneficia de îmbarcare prioritară, un bagaj de mână și acces garantat la spațiul din compartimentele superioare.

„În ceea ce privește tarifele, nu va fi niciodată mai mult decât cumpărarea costului unui alt loc. Nu este menit să fie o vânătoare de bani”, a declarat directorul companiei, Michael Delehant, în cadrul unei conferințe de presă.

Totuși, biletul „Wizz Class” nu include avantaje suplimentare în timpul zborului, cum ar fi băuturi sau mese gratuite — o diferență clară față de clasele business tradiționale.

Cerere tot mai mare de confort în rândul pasagerilor de afaceri

Potrivit Silviei Mosquera, ofițer comercial la Wizz Air, lansarea acestei opțiuni vine ca răspuns la cererea pasagerilor care doresc mai mult confort și o ieșire mai rapidă din avion.

„Lansarea Wizz Class este urmarea feedback-ului din partea numărului tot mai mare de călători de afaceri care apreciază opțiunile de călătorie low-cost și preferă spațiu suplimentar în timpul zborului”, a explicat Mosquera, adăugând că noi beneficii vor fi anunțate la lansare.

Wizz Air urmează exemplul companiilor americane low-cost

Wizz Air nu este prima companie low-cost care încearcă să atragă pasageri prin servicii de tip premium. În SUA, JetBlue oferă deja pachetul „EvenMore”, cu spațiu suplimentar pentru picioare și băuturi gratuite, iar Southwest urmează să introducă locuri alocate și opțiuni premium în 2026.

La rândul lor, Ryanair și easyJet oferă pasagerilor posibilitatea de a rezerva locuri cu spațiu suplimentar pentru picioare, semn că granițele dintre low-cost și full-service devin tot mai neclare.

„All You Can Fly” revine în forță

Anunțul privind „Wizz Class” vine la scurt timp după ce Wizz Air a readus, pentru a treia oară, abonamentul „All You Can Fly”, care permite zboruri nelimitate către 34 de destinații europene și din Orientul Mijlociu pentru aproximativ 439 de lire sterline pe an.

Oferta este limitată la 10.000 de abonamente, iar fiecare zbor rezervat implică o taxă suplimentară de 9,99 euro, rezervările fiind posibile doar cu maximum 72 de ore înainte de plecare.

Potrivit companiei, un membru tipic al programului zboară de aproximativ nouă ori pe an, folosindu-și abonamentul.

Prin introducerea „Wizz Class”, Wizz Air pare să testeze limitele modelului low-cost, încercând să combine eficiența cu un plus de confort. Dacă testul va avea succes, noua opțiune ar putea deveni disponibilă pe toate rutele europene începând cu 2026.

