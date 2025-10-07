O clădire s-a prăbușit parțial în centrul Madridului: Zece persoane rănite şi patru dispărute

Circa zece persoane au fost rănite şi patru sunt date dispărute după ce o clădire în construcţie din centrul Madridului s-a prăbuşit parţial marţi, a anunţat prefectul regiunii Madrid, Francisco Martin Aguirre, relatează AFP şi Reuters.



"Patru muncitori care lucrau pe şantier (...) sunt în prezent daţi dispăruţi", a declarat el pentru presă la locul accidentului.



"Există mai mulţi răniţi, în jur de zece conform ultimelor informaţii, majoritatea fiind răniţi uşor, dar unul dintre ei a fost rănit mai grav, prezentând fracturi", a adăugat el.



Mai înainte, serviciile de salvare din Madrid au anunţat că "Protecţia Civilă a preluat trei muncitori răniţi, niciunul în stare gravă. Unii dintre colegii lor sunt daţi dispăruţi". Ele au menţionat pe reţeaua X "prăbuşirea mai multor etaje dintr-o clădire în construcţie".



Una dintre cele trei persoane rănite a fost transportată la spital, a declarat pe reţeaua X primarul Madridului, José Luis Martínez-Almeida.



Potrivit acestei surse, "11 echipe" de pompieri, poliţişti şi Protecţia Civilă lucrează în prezent pentru a "securiza clădirea" situată în apropiere de Plaza Mayor din Madrid şi pentru a "căuta eventuale persoane dispărute".



Forţele de ordine au instituit un perimetru de securitate în zona afectată, potrivit jurnaliştilor AFP aflaţi la faţa locului.



La locului incidentului sunt prezente mai multe ambulanţe şi vehicule de poliţie, precum şi zeci de privitori.



Clădirea era transformată în hotel de către dezvoltatorul Rehbilita, conform informaţiilor de pe site-ul său.



"Poliţia lucrează cu drone", au declarat serviciile de urgenţă din Madrid pe X, adăugând că a fost deschisă o anchetă pentru a stabili circumstanţele producerii accidentului.



Clădirile din apropierea imobilului prăbuşit "sunt în curs de evacuare", a mai spus sursa citată, potrivit Agerpres.