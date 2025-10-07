€ 5.0916
|
$ 4.3652
|
 
Data publicării: 17:23 07 Oct 2025

O clădire s-a prăbușit parțial în centrul Madridului: Zece persoane rănite şi patru dispărute
Autor: Elena Aurel

cladire in constructie Sursa foto: https://www.freepik.com/, @freepik
 

O clădire aflată în construcție s-a prăbușit parțial în centrul Madridului. Aproximativ zece persoane au fost rănite, iar alte patru sunt date dispărute.

Circa zece persoane au fost rănite şi patru sunt date dispărute după ce o clădire în construcţie din centrul Madridului s-a prăbuşit parţial marţi, a anunţat prefectul regiunii Madrid, Francisco Martin Aguirre, relatează AFP şi Reuters. 

"Patru muncitori care lucrau pe şantier (...) sunt în prezent daţi dispăruţi", a declarat el pentru presă la locul accidentului.

"Există mai mulţi răniţi, în jur de zece conform ultimelor informaţii, majoritatea fiind răniţi uşor, dar unul dintre ei a fost rănit mai grav, prezentând fracturi", a adăugat el.

Mai înainte, serviciile de salvare din Madrid au anunţat că "Protecţia Civilă a preluat trei muncitori răniţi, niciunul în stare gravă. Unii dintre colegii lor sunt daţi dispăruţi". Ele au menţionat pe reţeaua X "prăbuşirea mai multor etaje dintr-o clădire în construcţie".

Una dintre cele trei persoane rănite a fost transportată la spital, a declarat pe reţeaua X primarul Madridului, José Luis Martínez-Almeida.

Potrivit acestei surse, "11 echipe" de pompieri, poliţişti şi Protecţia Civilă lucrează în prezent pentru a "securiza clădirea" situată în apropiere de Plaza Mayor din Madrid şi pentru a "căuta eventuale persoane dispărute".

Forţele de ordine au instituit un perimetru de securitate în zona afectată, potrivit jurnaliştilor AFP aflaţi la faţa locului.

La locului incidentului sunt prezente mai multe ambulanţe şi vehicule de poliţie, precum şi zeci de privitori.

Clădirea era transformată în hotel de către dezvoltatorul Rehbilita, conform informaţiilor de pe site-ul său.

"Poliţia lucrează cu drone", au declarat serviciile de urgenţă din Madrid pe X, adăugând că a fost deschisă o anchetă pentru a stabili circumstanţele producerii accidentului.

Clădirile din apropierea imobilului prăbuşit "sunt în curs de evacuare", a mai spus sursa citată, potrivit Agerpres. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

spania
madrid
cladire prabusita
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Titularizarea, desființată? Criză în educație. Care sunt riscurile
Publicat acum 22 minute
Un bărbat a fost arestat pentru că și-a sărutat "excesiv" partenera în timpul unui zbor
Publicat acum 28 minute
Exercițiu de mobilizare MOBEX B-IF-25: Rezerviștii din București și Ilfov, convocați
Publicat acum 28 minute
Cazul Alina Bica, amânat de Înalta Curte, la scurt timp după ce Curtea de Apel București i-a retras mandatul european de arestare
Publicat acum 41 minute
Cazul Nord Stream: Donald Tusk nu dorește ca Volodimir Z. să fie predat Germaniei
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 05 Oct 2025
Horoscop săptămânal 6-12 octombrie 2025. Previziuni astrale pentru fiecare zodie în dragoste, bani și carieră
Publicat pe 05 Oct 2025
Mănânci ouă? Ce au descoperit cercetătorii te va surprinde complet
Publicat pe 06 Oct 2025
Mircea Badea sesizează o absență din echipa prezidențială a lui Nicușor Dan
Publicat pe 05 Oct 2025
Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?
Publicat pe 05 Oct 2025
Trump, de acord cu Putin. Propunerea preşedintelui rus, considerată bună de preşedintele SUA
 
cazul copilului mort in marasesti crima nu accident Cazul copilului mort în Mărășești: crimă, nu accident

de Val Vâlcu

gafele lui nicusor dan sunt diferite de gafele vioricai dancila sau e periculoso sporgersi Gafele lui Nicușor Dan sunt diferite de gafele Vioricăi Dăncilă sau ”E pericoloso sporgersi”?

de Val Vâlcu

alegeri partiale in 23 noiembrie calcule politice miza amanarii in martie 2026 Alegeri parțiale în 23 noiembrie. Calcule politice, miza amânării în martie 2026

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close