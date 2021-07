O actriță a fost jefuită la Cannes. Au dispărut bijuterii de zeci de mii de euro

Actrița Jodie Turner-Smith a fost jefuită de bijuterii în valoare de câteva zeci de mii de euro din camera sa de hotel. Păgubita s-a adresat poliției imediat după ce a realizat că prețioasele obiecte îi lipsesc, relatează L`Officiel.

Turner-Smith a scris un tweet în care spune că a petrecut mai mult timp la poliție în ultima sa zi în Cannes. „Nu credeam că voi petrece două ore și jumătate la secția poliției în ultima mea zi din Cannes, dar iată-mă”, scrie aceasta.

didn’t think i would be spending 2.5 hours in the police station on my final day in cannes, but here we are… ????