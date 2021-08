Nuntă regală în Nigeria. Lux și ținute impresionante în Kano

A fost o adevărată paradă a modei și a luxului în Nigeria, cu ocazia nunții lui Yusuf Buhari, fiul președintelui nigerian Muhammadu Buhari. Acesta s-a căsătorit cu fiica unui monarh din statul Kano, din nord-vest, în cadrul unei ceremonii somptuoase ce a avut loc weekendul trecut, scrie CNN.

Sărbătoarea a început vineri, la palatul Emirului din Bichi, tatăl miresei Zahra Bayero. Măsurile de securitate au fost unele foarte drastice, cu toate acestea mii de invitați au sosit pentru a-i felicita pe cei doi miri.

Flote întregi de avioane private au putut fi văzute pe pista de aterizare a aeroportului din Kano, provocând reacții negative ale localnicilor pe rețelele de socializare. Cu doar câteva zile înainte, mireasa și mirele și-au tratat prietenii și apropiații cu o serie de petreceri ce au precedat nunta. A avut loc, de asemenea, un meci de polo și o petrecere a burlăcițelor ce a avut ca tematică filmul „Frozen”.

Din păcate, rochia miresei inspirată de cea a Elsei, personajul principal din film, a atras atenția poliției nigeriene islamice Hisbah. Aceștia sunt stricți observatori ai mediilor sociale.

Printre numele importante din Nigeria, care au participat la ceremonia de sâmbătă, se numără vicepreședintele țării Yemi Osinbajo, fostul președinte Goodluck Jonathan și competitorul lui Buhari în alegerile din 2019, Atiku Abubukar.

Clericul islamic Ahmad Abubakar Gumi a criticat dur opulența afișată la nunta celor doi.

„Cineva mi-a spus că toate avioanele private din Nigeria au fost închiriate pentru nunta fiului lui Buhari. Unii oameni sunt captivi în sate și orașe. Foametea este la tot pasul. Oamenii se confruntă cu probleme la tot pasul, cu toate acestea, politicienii cheltuie fără măsură din fondurile publice pe avioane private”, a spus Gumi.

Over 70 private jets landed in Kano yesterday in which they've attended the wedding fatiha of President's son Yusuf Buhari and Emir of Bichi's daughter Zahra Bayero at Bichi Central Mosque. pic.twitter.com/ZRYkWcqV6D

Private jet competition at Kano Airport for Yusuf Buhari’s wedding, is testament “Nigeria is not a poor country, but a LAVISH that spends above its income.” Grants, loans, & donor nations & agencies like IMF, AfDB, China, US, UK, World Bank & the rest of world, are aware of this.