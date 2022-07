”Noua Casă” nu este doar pentru tineri. Dumitru Nancu, director general, despre singura ”condiție” pentru program și piața imobiliară din România

Legat de programul „Noua Casă”, Dumitru Nancu a spus: „E clar că anul 2022 nu a fost un an cum a fost în 2021, când era clar că, în două luni, s-a epuizat bugetul. Acum suntem la jumătatea anului, practic la început, avem patru luni de zile de activitate, s-a epuizat 47%, 5.000 de credite au fost acordate. Ritmul nu este același ca anul trecut, dar până în luna octombrie, noiembrie este clar că va fi epuizat și acest buget. M-am uitat în istorie, vedem, deci merge programul ca în anii 2013, 2014, 2015, în care acest buget, practic, ajungea pe toată perioada anului. De ce a mers mai bine în 2021? A fost și anunțul acela că era o hotărâre de Guvern din vremea 2016 care prevedea că în 2021 va fi ultimul an de Prima Casa. Și era an pandemic, în care aveam munca de acasă, școala de acasă. Practic, 15% din creditele acordate pe programul Prima Casă au fost pentru locuințe noi.”

„Programul Noua Casă nu este doar pentru tineri. O singură condiție este: persoana să nu aibă o locuință mai mare de 50 de metri pătrați, suprafață utilă. Dacă a avut și a înstrăinat-o, nu este nicio problemă”, a explicat Dumitru Nancu.

„Ce observăm? Tineri între 26 și 35 de ani... 80% sunt pe garanția standard, adică până în 70.000 euro, unde garanția Fondului este 50 la sută și avansul este 5 la sută. (...) Iar între 40 și 55 de ani procentele sunt invers, în sensul că se duc pe locuințe între 70 și 140.000 euro. Practic, acolo garanția statului este mai mare, 60 la sută, dar avansul este 15 la sută. Este clar că ei câștigă, acest eșantion de vârstă, câștigă mult mai bine, că este și în funcție de câștigurile pe care le ai. Deci acolo observăm că marea majoritate se duce pe acest procent, între 70.000 și 140.000”, a spus directorul general FNGCIMM în cadrul unui interviu acordat DCNews.

Materiale de construcții mai scumpe

Întrebat dacă programul a fost influențat și de scumpirea materialelor de construcții, Dumitru Nancu a oferit următorul răspuns: „Este clar, asta a fost, practic, ce a încetinit. Ultimele date de la ANCPI arată că a fost o creștere pe București-Ilfov de 15 la sută, atenție, a tranzacțiilor, în condițiile în care prețurile știm foarte bine că la materiale de construcții chiar s-au și dublat. Deci faptul că în București-Ilfov ne arată o creștere a tranzacțiilor în 2022, mai mari decât 2021 cu 15 la sută, ne arată că piața imobiliară încă nu este blocată. Deci, practic, numărul tranzacțiilor a crescut”, a spus Dumitru Nancu.

Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM) a închis joi, 30 iunie, Programul IMM Invest România. Măsurile de ajutor continuă prin programul IMM Invest Plus. Dumitru Nancu, directorul general FNGCIMM, a vorbit despre noutățile programului IMM Invest Plus.

FNGCIMM a închis cu succes Programul IMM INVEST ROMANIA - cel mai mare program dedicat IMM -urilor din ultimii 30 de ani. Bilanțul celor doi ani de implementare a IMM INVEST înregistrează 60.000 de garanții acordate, în valoare de 33 miliarde lei, care au susținut credite de 40 de miliarde. În urma acestei injecții de capital în economie, un milion de locuri de muncă au fost salvate.

Noul program IMM INVEST PLUS urmează să fie lansat în data de 1 august 2022 și va rămâne deschis, conform prevederilor Cadrului temporar pentru acordarea ajutoarelor de stat, până în data de 31 decembrie 2022.

Dumitru Nancu, directorul general FNGCIMM, a vorbit, la DCNews, despre noutățile programului IMM Invest Plus.

„Eu consider că este un program mult mai adaptat necesităților actuale. De ce? Pentru că rămâne aceeași perioadă, șase ani, rămân aceleași sume, 10 milioane lei pe investiții, 5 milioane pe capital de lucru, dar se pot cumula. Dacă înainte erau maxim 10 milioane, acum se pot cumula. Am introdus refinanțarea, pentru că, în această perioadă de criză, companiile au nevoie de capital și trebuie finanțare. Acest program oferă refinanțarea creditelor timp de 12 luni, față de opt luni cât era pe IMM Invest-ul trecut”, a spus Dumitru Nancu. „În acest moment, e clar că mediul de afaceri are nevoie de capital”, a subliniat acesta.

