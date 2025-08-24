Data actualizării: | Data publicării:

Nicușor Dan, mesaj de Ziua Independenței Ucrainei: Sprijin pentru apărare, reconstrucție și integrare europeană

Autor: DCNews Team | Categorie: Stiri
Sursa foto: Agerpres
Sursa foto: Agerpres

Mesajul președintelui Nicușor Dan, transmis cu prilejul Zilei Independenței Ucrainei.

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis un mesaj, pe site-ul Administraţiei Prezidenţiale, cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei:

"Cu prilejul Zilei Independenței Ucrainei, transmit cetățenilor ucraineni cele mai calde felicitări și urările mele sincere de pace și securitate.

În fața agresiunii continue a Rusiei împotriva țării dumneavoastră, aș dori să reiterez sprijinul României pentru efortul legitim al Ucrainei de a se apăra.

De asemenea, vom sprijini eforturile de reconstrucție ale Ucrainei și calea dumneavoastră către integrarea europeană.

Admirăm curajul și reziliența de care dau dovadă atât forțele armate ucrainene, cât și populația civilă în apărarea independenței, suveranității și integrității teritoriale ale țării. Hotărârea dumneavoastră servește ca un exemplu puternic al luptei pentru libertate și democrație împotriva unui inamic autocratic.

În această zi specială, le urez prietenilor noștri ucraineni puteri reînnoite și speranță neclintită pentru un viitor mai bun."

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Norvegia și Germania își unesc forțele pentru Ucraina: Sisteme Patriot de aproape 700 milioane de dolari
24 aug 2025, 11:11
Nicușor Dan, mesaj de Ziua Independenței Ucrainei: Sprijin pentru apărare, reconstrucție și integrare europeană
24 aug 2025, 10:22
Limită de două ore pe zi pentru telefoane? Orașul care a zguduit internauții cu propunerea sa radicală: E o limită imposibilă
24 aug 2025, 11:09
Bărbat găsit decedat în faţa blocului, la Aiud
24 aug 2025, 10:10
Incendiu la o centrală nucleară din regiunea rusă Kursk, după un atac cu drone
24 aug 2025, 08:22
SUA au oprit în secret utilizarea unei arme puternice de către Ucraina împotriva Rusiei. Cine decide, de fapt, în final
24 aug 2025, 08:58
ParintiSiPitici.ro
Ai remarcat acest comportament la copilul tău? Deși profesorii nu îl apreciază și îl consideră deranjant, cercetătorii spun că este cel mai clar semn al unei inteligențe peste medie
23 aug 2025, 17:48
Spotify scumpește abonamentele și vizează un miliard de utilizatori
24 aug 2025, 08:07
Cutremur, duminică dimineața, în Vrancea
24 aug 2025, 07:40
BANCUL ZILEI: Test de inteligență
24 aug 2025, 06:57
A murit Gerry Spence, avocatul american legendar care nu a pierdut niciodată un proces penal
23 aug 2025, 22:53
Alertă la granița Coreei: Focuri de avertizare și acuzații de 'provocare deliberată' între Nord și Sud
23 aug 2025, 23:16
Zeci de pompieri români se luptă cu incendiile devastatoare din Spania
23 aug 2025, 22:16
Motociclist, cetăţean străin, muşcat de urs pe Transfăgărăşan
23 aug 2025, 21:36
Trump a decis să-l demită pe șeful informațiilor militare de la Pentagon după disputa privind atacurile asupra Iranului
23 aug 2025, 22:07
Alertă aeriană în Rusia: Zeci de drone doborâte, zboruri suspendate pe mai multe aeroporturi
23 aug 2025, 21:12
Conflict aprins între angajați români și străini. Poliția a intervenit de urgență
23 aug 2025, 21:22
Delta Dunării renaște. 1.000 de hectare reconectate cu apele fluviului şi transformate într-un veritabil paradis natural
24 aug 2025, 08:35
Mari surprize la Kiev. Pe cine ar vota ucrainenii la prezidențiale dacă duminica viitoare ar fi alegeri?
23 aug 2025, 19:45
Călugărițele, "vedetele" neașteptate ale Bucureștiului. Specialiştii explică ce e cu ele
23 aug 2025, 19:02
Horoscop 25-31 august 2025. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO
23 aug 2025, 18:25
Siguranță deplină în Vest, haos în ţară: Lecția de civilizație rutieră trăită de Titi Aur
23 aug 2025, 17:45
Descoperire spectaculoasă la Histria: Tezaur de aproape două milenii, adus la Muzeul Național de Istorie
23 aug 2025, 17:14
Tragedie în Argeş. Patru morţi şi un rănit, după ce un vehicul s-a răsturnat în zona montană Portăreasa
23 aug 2025, 16:59
Regulamentele europene, un fel de OUG prin care Comisia ocolește Parlamentul
23 aug 2025, 18:25
Camelia Rațiu, totul despre evenimentul "The Art of Beauty", la Mi-Th Influencer
23 aug 2025, 16:41
Regulamentul EMFA obligă statele europene să înființeze o autoritate de reglementare a presei
23 aug 2025, 17:02
Un fost complice al lui Emil Gânj a fost prins în Germania
23 aug 2025, 12:48
Probleme pentru românii din diaspora care vor să facă facultatea în România. Birocraţie excesivă, probleme cu diplomele
23 aug 2025, 12:34
Ucraina avertizează Belarusul cu privire la provocări în timpul exerciţiilor militare cu Rusia
23 aug 2025, 12:25
Nepalezii și srilankezii fac munca pe care românii nu o mai acceptă. Chirieac: România nu-și aduce românii din Diaspora
23 aug 2025, 14:13
O aplicație AI poate traduce ce spun câinii, pisicile, vacile sau porcii
23 aug 2025, 14:17
Raed Arafat, avertisment după ce două persoane au ignorat RO-Alertul de vineri seară şi au murit pe lacul Snagov
23 aug 2025, 11:00
SUA şi Rusia, proiecte comune în Arctica şi Alaska. Putin "vede luminiţa de la capătul tunelului"
23 aug 2025, 09:46
Viteza la care nu mai ai nicio şansă să scapi cu viaţă în cazul unui impact în punct fix. Titi Aur explică
23 aug 2025, 09:19
Aglomeraţie la vama Giurgiu-Ruse. Ce rute ocolitoare sunt disponibile
23 aug 2025, 09:11
Români care trăiesc o "Românie văzută pe TikTok". Semnal de alarmă despre diaspora
23 aug 2025, 08:17
Biletul de autobuz, tramvai şi metrou, mai scump în Bucureşti. Iată cât va costa
23 aug 2025, 08:01
Cât câștigă un srilankez în România: are masă, casă, transport și asigurare de sănătate incluse. Detaliul umilitor pentru români: În 2 ani am casa gata!
23 aug 2025, 09:33
BANCUL ZILEI: De ce are nevoie soțul...
23 aug 2025, 07:47
Pedeapsă cu moartea pentru un fost președinte. Ce acuzații i se aduc
22 aug 2025, 23:50
Un șofer de Uber a agresat o tânără de 19 ani, în timpul cursei și a provocat un accident cu trei mașini
22 aug 2025, 23:55
Accident grav de autocar. Era plin cu turiști. Pasagerii au fost prinși sub mașină. Un copil mort, doi în stare critică, printre victime
22 aug 2025, 22:37
Programul actualizat al Festivalului Enisala – Unitate la Cetate
22 aug 2025, 22:28
Gest neașteptat făcut de Trump de față cu toată lumea. Ce a scos din sertarul biroului său - Video
22 aug 2025, 22:05
Deces în magistratură, mesajul CSM. A murit la doar 52 de ani/ ”Băi, ați nenorocit magistratura”
22 aug 2025, 21:17
Fenomenele meteo severe au făcut victime. Un tânăr de 18 ani a murit strivit de un acoperiș luat de vânt. Alte patru persoane, la spital
22 aug 2025, 20:55
Parchetele se iau la ”trântă” cu Stelian Ion în dosarul Nordis
22 aug 2025, 20:08
Furie în Grecia. Turiștii români, revoltă după ce șoferul autocarului a făcut infarct la volan și a murit
22 aug 2025, 19:37
Trump spune că Viktor Orban este "marele său prieten", după ce liderul ungar i-a cerut ajutorul
22 aug 2025, 19:07
Legătura dintre consumul redus de apă și stres
22 aug 2025, 18:26
SUA participă la alternativa Rusiei la Eurovision. Ce țări din Europa au fost invitate
22 aug 2025, 18:05
Cele mai noi știri
acum 38 de minute
Norvegia și Germania își unesc forțele pentru Ucraina: Sisteme Patriot de aproape 700 milioane de dolari
acum 40 de minute
Limită de două ore pe zi pentru telefoane? Orașul care a zguduit internauții cu propunerea sa radicală: E o limită imposibilă
acum 1 ora 27 minute
Nicușor Dan, mesaj de Ziua Independenței Ucrainei: Sprijin pentru apărare, reconstrucție și integrare europeană
acum 1 ora 39 minute
Bărbat găsit decedat în faţa blocului, la Aiud
acum 2 ore 22 minute
Începe ediţia 2025 a Festivalului Internaţional George Enescu
acum 2 ore 51 minute
SUA au oprit în secret utilizarea unei arme puternice de către Ucraina împotriva Rusiei. Cine decide, de fapt, în final
acum 3 ore 14 minute
Delta Dunării renaște. 1.000 de hectare reconectate cu apele fluviului şi transformate într-un veritabil paradis natural
acum 3 ore 25 minute
Horoscop 24 august 2025. Situații bizare pentru o zodie
Cele mai citite știri
pe 23 August 2025
Viteza la care nu mai ai nicio şansă să scapi cu viaţă în cazul unui impact în punct fix. Titi Aur explică
pe 23 August 2025
Mari surprize la Kiev. Pe cine ar vota ucrainenii la prezidențiale dacă duminica viitoare ar fi alegeri?
pe 23 August 2025
Planul lui Putin care l-a șocat pe Trump. Ce urmează: "Avem o nouă ordine politică mondială. Republica Moldova e desertul"
pe 23 August 2025
Cât câștigă un srilankez în România: are masă, casă, transport și asigurare de sănătate incluse. Detaliul umilitor pentru români: În 2 ani am casa gata!
pe 23 August 2025
Biletul de autobuz, tramvai şi metrou, mai scump în Bucureşti. Iată cât va costa
SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel