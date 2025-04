Nicușor Dan, mărul discordiei. Curtea de Apel București amână pronunţarea în două procese privind conflictul dintre USR şi Lasconi

UPDATE:

Curtea de Apel Bucureşti a amânat pentru joi pronunţarea unei soluţii pe contestaţia depusă de USR împotriva deciziei Biroului Electoral Central prin care formaţiunii i s-a interzis să facă campanie în favoarea lui Nicuşor Dan, candidat independent la alegerile prezidenţiale, transmite Agerpres.



De asemenea, instanţa a amânat cu o zi pronunţarea unei decizii într-un alt proces, în care liderul deputaţilor USR, Ionuţ Moşteanu, contestă decizia dată de BEC prin care au fost şterse materialele de campanie cu Nicuşor Dan, postate de USR pe Facebook.



Preşedintele partidului, Elena Lasconi, se află în conflict deschis cu ceilalţi lideri ai USR, după ce aceştia au decis să îi retragă sprijinul în campanie şi să îl susţină pe Nicuşor Dan.



Elena Lasconi s-a prezentat miercuri la Curtea de Apel Bucureşti, unde a solicitat în sala de judecată respingerea celor două acţiuni, anunţându-l pe judecătorul de caz că ea este singurul reprezentant legal al partidului.



"Astăzi am fost în două săli, la două procese diferite. Unul a fost amânat pentru mâine, iar cel cu contestaţia de la BEC eu sunt absolut convinsă că o să se respingă, aşa cum am cerut noi, să respingă toate contestaţiile făcute chipurile de USR. Statutul meu este că sunt preşedintele USR, asta înseamnă că sunt singurul reprezentant legal al partidului. Eu sunt preşedintele partidului şi dacă o mână de talibani încearcă să deturneze acest partid este o lipsă de respect faţă de colegii mei din USR din toată ţara, pentru că sunt peste 20.000 de membri. Nu ne batem joc de democraţie, mai ales în USR, care s-a născut în stradă. (...) Am foarte mulţi colegi care mă sprijină, nu am o măsurătoare să vă spun exact câţi sunt. Sunt şi câteva filiale care au spus că au votat în unanimitate să meargă cu mine. Eu nu cred că vreodată cineva, vreun membru al USR, dacă vom continua aşa, va mai candida la vreo alegere, pentru că nu te poţi baza pe nimeni, nu? (...) Eu merg înainte, îmi fac campanie, sunt candidatul cel mai independent", a declarat Lasconi, la ieşirea din sala de judecată.



Știrea inițială:

Curtea de Apel București urmează să judece miercuri, în a doua parte a zilei, cererea depusă de Uniunea Salvați România (USR) privind anularea hotărârii Biroului Electoral Central (BEC) care interzice formațiunii să își manifeste public sprijinul pentru Nicușor Dan în cadrul alegerilor prezidențiale. USR califică această decizie drept un abuz grav.

Într-un comunicat transmis presei, USR acuză BEC că, prin această hotărâre, deschide calea către o formă de cenzură politică ascunsă în spatele unor justificări de ordin birocratic. „Situația în care ne aflăm acum este una total aberantă și îngrădește libertatea de exprimare, precum și dreptul unui partid politic de a stabili în forurile interne strategia politică. USR ia decizii în baza unor principii clare și, oricât de nepopulare ar fi acestea, BEC nu poate să impună partidului direcția strategiilor politice pe care le pune în aplicare”, subliniază formațiunea.

Potrivit aceleiași surse, decizia de a merge în instanță nu a fost luată în grabă sau din impuls politic, ci a venit în urma unei analize juridice atente realizate de specialiștii partidului. „Acțiunea în instanță nu este, așadar, un gest emoțional sau politic, ci un demers absolut firesc pentru a apăra principiile democratice”, afirmă USR, care consideră că BEC a încălcat drepturi fundamentale prin această decizie.

Hotărârea contestată de USR a fost luată de BEC sâmbătă, ca urmare a unei sesizări formulate de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR). Reprezentanții USR afirmă că măsura reprezintă o încălcare flagrantă a libertății de exprimare și a dreptului legitim al unui partid politic de a-și exprima public sprijinul pentru un candidat la alegerile prezidențiale.

„USR apără un principiu fundamental: dreptul de a susține public, clar și onest, un candidat în care credem și dreptul alegătorilor de a fi informați legat de acest lucru. România are nevoie de democrație vie, nu de tăcere impusă”, transmite partidul în același comunicat.

Pe lângă cererea formulată de USR ca entitate politică, Curtea de Apel București urmează să se pronunțe miercuri și asupra contestației depuse de Ionuț Moșteanu, liderul deputaților USR, care a fost vizat de o interdicție impusă de BEC. Aceasta îi interzice să publice mesaje de susținere pentru Nicușor Dan pe rețelele sociale, fapt considerat de USR o nouă atingere adusă libertății de exprimare.

Situația tensionată din jurul deciziilor BEC survine într-un context sensibil, după ce conducerea USR a decis retragerea sprijinului politic pentru Elena Lasconi, fost candidat susținut inițial de partid în cursa prezidențială. Printre cei care au susținut această retragere se numără și vicepreședintele USR, membru în Biroul Național.

