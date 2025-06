Netanyahu îl elogiază pe Trump și încearcă să-l convingă să se implice în conflictul cu Iran (VIDEO)

Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, a publicat recent un nou mesaj video adresat în principal publicului american și președintelui Donald Trump, în contextul tensiunilor tot mai mari din Orientul Mijlociu.

Clipul, în care Netanyahu vorbește în limba engleză, începe cu o urare de „La mulți ani” adresată lui Trump și un mesaj de apreciere pentru trupele americane, pe care le descrie drept apărătorii libertății timp de 250 de ani.

Premierul israelian subliniază în clip că Israelul duce aceeași luptă în regiune, poziționându-se împotriva ceea ce el numește „regimul tiranic” din Iran. În opinia sa, pericolul reprezentat de Teheran nu afectează doar Israelul, ci întregul Occident.

„Dușmanul nostru este dușmanul vostru. Prin faptul că facem ce facem, ne ocupăm de ceva ce ne-ar putea amenința pe toți mai devreme sau mai târziu”, a transmis Netanyahu.

Liderul evreu a susținut, fără a furniza dovezi, că fără intervenția Israelului, Iranul ar fi reușit să furnizeze armament nuclear unor grupări extremiste precum Hamas și Hezbollah. El afirmă că acțiunile recente ale armatei israeliene au fost sprijinite de administrația Trump, precum și de aliați din întreaga lume.

„Asta face Israelul cu sprijinul clar al președintelui Statelor Unite, Donald Trump, și alături de poporul american și de mulți alții din toată lumea”, a afirmat Netanyahu în mesajul său.

Potrivit unor relatări anterioare, premierul israelian ar fi încercat să obțină susținerea președintelui Trump pentru o posibilă implicare militară directă a Statelor Unite în confruntarea cu Iranul.

În clipul video, Netanyahu a transmis un mesaj lung și elaborat, în care și-a reafirmat sprijinul pentru liderul de la Casa Albă și a reiterat ideea unei alianțe strategice împotriva Iranului, potrivit Antena 3 CNN.

„Vreau să încep prin a ura un dublu la mulți ani. În primul rând, la mulți ani, domnule președinte Donald J. Trump. Sunteți un lider extraordinar – decisiv, curajos, cu o viziune clară și dispus să acționați clar.

Ați făcut lucruri grozave pentru Israel, ați fost un prieten extraordinar pentru statul evreu și pentru mine personal, ne cunoaștem de mulți ani și apreciem ce faceți acum, faptul că protejați cetățeni israelieni de regimul criminal din Iran.

Vreau să urez și la mulți ani pentru împlinirea a 250 de ani armatei americane – bărbații și femeile din forțele SUA care protejează libertatea de două secole și jumătate. Noi nu am avea o lume liberă fără voi. Vă mulțumesc în numele oamenilor liberi de peste tot.

Astăzi, Israelul apără libertatea. În Orientul Mijlociu și dincolo de el. Facem asta în fața unui regim iranian radical și tiranic care vrea să construiască bombe atomice cu care să ne distrugă, să construiască rachete balistice, inclusiv ICBM-uri, pentru a putea să amenințe pe toată lumea.

Prin a ne apăra pe noi înșine, îi apărăm și pe alții. Ne apărăm vecinii arabi, prietenii arabi cu care suntem în pace, apărăm Europa și apărăm și Statele Unite care ne ajută mereu.

Aceasta este o misiune importantă. Acum, regimul iranian bombardează cartierele noastre civile, în timp ce noi țintim teroriști. Dar asta nu e nimic nou. Au încercat să-l asasineze pe președintele Trump de două ori. Au bombardat amabasade americane. Au ucis 241 de pușcași marini în Beirut. Au ucis și rănit mii de americani cu atacurile lor în Irak și Afganistan. Ard drapelul american. Scandează fără oprire «Moarte Americii!».

Dușmanul nostru este dușmanul vostru. Prin faptul că facem ce facem, ne ocupam de ceva care ne va amenința pe toți mai devreme sau mai târziu. Victoria noastră va fi victoria voastră.

Dar cum vrem să obținem această victorie? Ei bine, deja am făcut lucruri extraordinare – le-am decapitat conducerea militară de rang înalt, le-am ucis liderii tehnologici care conduceau cursa înarmării cu bomba nucleară care ne-ar fi amenințat pe noi dar nu doar pe noi.

Am făcut toate astea și multe alte lucruri. Suntem, însă, conștienți că mai sunt multe de făcut. Așa că ne pregătim. Avem calea pregătită pentru Teheran, iar piloții noștri sunt pe cerul Teheranului și vor da lovituri regimului ayatolahului pe care nici măcar nu și le pot imagina.

Și pot să vă mai spun un lucru – avem indicii că liderii de rang înalt din Iran deja își fac bagajele. Simt ce urmează să se întâmple.

Dar o să vă spun și ce ar fi urmat dacă nu acționam – Aveam informații că acest regim lipsit de scrupule plănuia să dea arma nucleară interpușilor lor teroriști. Asta ar fi fost terorism nuclear pe steroizi. Ar fi amenințat întreaga lume.

Asta face Israelul. Cu sprijinul clar al președintelui Statelor Unite, Donald Trump, și al poporului american și al multor altora din toată lumea. Cu ajutorul lui Dumnezeu și cu binevoința și determinarea tuturor societăților libere, vom câștiga”, a spus Benjamin Netanyahu.

Israel is defending freedom in the Middle East and beyond.



We're doing so against a tyrannical and radical Iranian regime that wants to build atomic bombs to destroy us and wants to build ballistic missiles, including intercontinental ballistic missiles, to be able to threaten… pic.twitter.com/f7lLOrsP0M