Navă nord-coreeană respinsă cu focuri de avertisment după ce a intrat în apele Coreii de Sud

Apoi, vasul s-a retras, a anunţat vineri Seulul, notează AFP. O navă comercială nord-coreeană a traversat "Linia Limitei de Nord" (NLL), care reprezintă o frontieră de facto între cele două state, la nord-vest de insula Baengnyeong, vineri în jurul orei 5:00 (joi, 20:00 GMT), a precizat Statul Major interarme al Coreei de Sud.

Avertizări sonore şi au tras focuri de avertisment

"Forţele noastre au emis avertizări sonore şi au tras focuri de avertisment, după care nava s-a retras dincolo de apele noastre", a declarat Statul Major interarme într-un comunicat.



Armata asigură că a acţionat "în conformitate" cu procedurile în timp ce "supraveghea îndeaproape mişcările Coreei de Nord".

O graniţă disputată

NLL este o graniţă disputată, deoarece Coreea de Nord nu o recunoaşte. Accidentul a avut loc la două zile după ce Coreea de Sud a efectuat exerciţii cu muniţie reală în jurul acestei linii de demarcaţie de facto.



Cele două Corei sunt încă oficial în război, conflictul din 1950-1953 încheindu-se cu un armistiţiu, nu cu un tratat de pace.



De la preluarea mandatului în iunie, preşedintele sud-coreean Lee Jae-myung a afirmat că încearcă să îmbunătăţească relaţiile cu Coreea de Nord, o politică care contrastează cu cea a predecesorului său, Yoon Suk Yeol.



Marţi la Naţiunile Unite, Lee s-a angajat să depună eforturi pentru a pune capăt "cercului vicios" al tensiunilor cu Coreea de Nord, promiţând în acelaşi timp să nu caute o schimbare de regim, notează Agerpres.