Lansarea rachetei Artemis-1, din nou anulată. S-au descoperit noi scurgeri de hidrogen

Update: Au fost găsite noi scurgeri de hidrogen la rachetă, astfel că şi lansarea de sâmbătă a fost anulată. Conform ABC News, NASA nu a anunţat încă momentul în care va încerca din nou să lanseze racheta.

UPDATE: Mai sunt trei ore până la startul lansării.

Sursa: Captură Space Flight Now

NASA a anunţat că va reîncerca lansarea spre Lună a noii sale rachete gigantice sâmbătă, după ce prima încercare a eşuat luni din cauza unei probleme tehnice, informează AFP şi dpa.



"Am fost de acord să schimbăm data de lansare pentru sâmbătă, 3 septembrie", a declarat marţi, într-o conferinţă de presă, Mike Sarafin, responsabilul misiunii Artemis 1, care va marca debutul programului spaţial american ce vizează revenirea oamenilor pe Lună, etapă care ar trebui să permită echipajelor de astronauţi să ajungă ulterior şi pe planeta Marte.



Fereastra de lansare va începe la ora locală 14:17 (18:17 GMT) şi va dura două ore.



Un responsabil meteorolog a avertizat că probabilitatea de apariţie a unor condiţii nefavorabile, cum ar fi ploi sau furtuni, este pentru moment ridicată, estimând-o la aproximativ 60%, însă s-a declarat "optimist" cu privirile la posibilitatea lansării.



Lansarea spre Lună a noii rachete gigantice dezvoltate de NASA a fost anulată luni din cauza unei probleme tehnice detectate la unul dintre motoarele principale ale vehiculului spaţial.



Misiunea Artemis 1 are ca scop propulsarea cu ajutorul rachetei gigantice SLS (Space Launch System), cea mai puternică din lume, a capsulei Orion, de această dată fără echipaj uman, în jurul Lunii, pentru a verifica dacă propulsorul şi capsula aferentă sunt sigure pentru a opera zboruri viitoare cu echipaje de astronauţi.



După această primă misiune, Artemis 2 va duce în 2024 un echipaj de astronauţi până în proximitatea Lunii, fără însă să aselenizeze. Această onoare îi va reveni echipajului misiunii Artemis 3, în 2025 cel mai devreme. După aceea, NASA doreşte să lanseze o misiune lunară pe an, scrie Agerpres.

