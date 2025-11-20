Naționaliștii europeni pun presiune pe PPE să susțină un proiect privind migrația. ECR acționează ca un „cal troian” pentru Patrioți

După decenii în care a fost marginalizată de partidele politice tradiționale, extrema dreaptă a obținut o victorie majoră săptămâna trecută, când Partidul Popular European (PPE) de centru-dreapta și-a abandonat aliații tradiționali de centru și a continuat cu planuri de reducere a regulilor ecologice pentru companii, planuri care au primit sprijinul parlamentarilor de dreapta, potrivit Politico.

Acum, că „a căzut cordonul sanitar împotriva extremei drepte”, va exista spațiu pentru ca o majoritate de dreapta să adopte legislație „când vine vorba de competitivitate, în anumite domenii ale Pactului Verde unde doresc să reducă obiectivele sau poverile pentru întreprinderi”, a declarat, pentru Politico, Anders Vistisen, șeful grupului Patrioții.

Există însă o dispută cu privire la cât de multă cooperare a avut loc de fapt săptămâna trecută.

PPE neagă faptul că a negociat cu extrema dreaptă

PPE spune că nu a negociat - și nu va negocia niciodată - direct cu grupurile de extremă dreapta. În schimb, PPE insistă că își prezintă doar poziția, care poate fi sau nu susținută de alții.

„Este o minciună că am negociat cu ei”, a declarat purtătorul de cuvânt al PPE, Daniel Köster, în urma votului privind regulile verzi, după ce eurodeputații din partea Patrioților au susținut că au existat compromisuri formale și negocieri între ambele partide.

Cu toate acestea, Patrioții susțin că parlamentarii PPE, în culise și la nivel de comisie, se consultă discret cu omologii lor de dreapta în domeniile în care au priorități care se suprapun.

„Se coordonează cu noi destul de des în aceste dosare”, a spus Vistisen, „dar devine puțin ridicol și absurd că nu vor pur și simplu să recunoască acest lucru.”

Cooperare și pe alte teme, inclusiv migrația, agricultura și problemele familiale

Nicola Procaccini, președintele partidului de dreapta Conservatorii și Reformiștii Europeni (care se situează ideologic între PPE și Patrioți), a declarat pentru Politico de faptul că dreapta se poate uni cu ușurință în ceea ce privește dereglementarea, migrația, agricultura și problemele familiale.

„În aceste chestiuni, cu siguranță, suntem mai aproape” de partea dreaptă a Parlamentului, a spus Procaccini. El consideră că cordonul sanitar, care a ținut extrema dreaptă departe de putere, nu este mort, dar că primii pași pentru a-l înlătura au fost făcuți, iar părți ale PPE sunt pregătite să colaboreze deschis cu partea dreaptă a hemiciclului.

Europarlamentarii liberali și socialiști subliniază că Patrioții se coordonează adesea îndeaproape cu ECR, care apoi își prezintă poziția PPE. Potrivit unui oficial parlamentar căruia i s-a acordat anonimatul pentru a vorbi liber, ECR acționează ca un „cal troian” pentru Patrioți, care încearcă să ocolească cordonul sanitar.

Un domeniu major în care extrema dreaptă speră să atragă PPE în brațele sale este migrația.

În decembrie, Parlamentul urmează să voteze un nou proiect de lege privind țările „sigure” din afara UE în care statele membre ar putea deporta migranții, chiar dacă aceștia nu sunt originari de acolo, proiect despre care Patrioții speră că va fi adoptat cu o majoritate de dreapta.