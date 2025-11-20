€ 5.0889
Muzeul Roman din Lausanne, ținta unui jaf rapid: Vitrină spartă și monede de aur furate
Data publicării: 22:08 20 Noi 2025

Muzeul Roman din Lausanne, ținta unui jaf rapid: Vitrină spartă și monede de aur furate
Autor: Dana Mihai

2149133065 Jaf-Freepik
 

Mai multe zeci de monede de aur din epoca Imperiului Roman au fost furate marţi dintr-un muzeu elveţian, a anunţat joi Poliţia din oraşul Lausanne, informează AFP.

Muzeul Roman din Lausanne se pregătea să îşi închidă porţile pentru vizitatori marţi în momentul în care doi bărbaţi, care cumpăraseră bilete, au agresat un agent de securitate, a transmis Poliţia locală într-un comunicat de presă.

"Cei doi indivizi l-au agresat şi l-au imobilizat pe paznic. Apoi, au spart o vitrină securizată şi au furat mai multe monede de aur care erau expuse în ea", precizează acelaşi comunicat.

Hoții au fugit înainte de sosirea poliției

"După ce autorii furtului au fugit de la faţa locului, paznicul a putut să activeze alarma de agresiune, care a dus la intervenţia rapidă a Poliţiei", adăugă textul, precizând că autorii jafului sunt "în continuare fugari".

Agentul de pază, singurul angajat al muzeului care era prezent în momentul furtului, este "teafăr şi în siguranţă", au transmis poliţiştii elveţieni, adăugând că "un inventar este în curs de realizare pentru a se determina numărul exact al monedelor furate şi pentru a identifica, eventual, alte bunuri care lipsesc".

"Fiind vorba despre obiecte cu o valoare arheologică, valoarea prejudiciului nu a fost pentru moment stabilită", a dezvăluit Poliţia din Lausanne.

Muzeul Roman
lausanne
Comentarii

