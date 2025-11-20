Muzeul Roman din Lausanne, ținta unui jaf rapid: Vitrină spartă și monede de aur furate

Muzeul Roman din Lausanne se pregătea să îşi închidă porţile pentru vizitatori marţi în momentul în care doi bărbaţi, care cumpăraseră bilete, au agresat un agent de securitate, a transmis Poliţia locală într-un comunicat de presă.

"Cei doi indivizi l-au agresat şi l-au imobilizat pe paznic. Apoi, au spart o vitrină securizată şi au furat mai multe monede de aur care erau expuse în ea", precizează acelaşi comunicat.

Hoții au fugit înainte de sosirea poliției

"După ce autorii furtului au fugit de la faţa locului, paznicul a putut să activeze alarma de agresiune, care a dus la intervenţia rapidă a Poliţiei", adăugă textul, precizând că autorii jafului sunt "în continuare fugari".

Agentul de pază, singurul angajat al muzeului care era prezent în momentul furtului, este "teafăr şi în siguranţă", au transmis poliţiştii elveţieni, adăugând că "un inventar este în curs de realizare pentru a se determina numărul exact al monedelor furate şi pentru a identifica, eventual, alte bunuri care lipsesc".

"Fiind vorba despre obiecte cu o valoare arheologică, valoarea prejudiciului nu a fost pentru moment stabilită", a dezvăluit Poliţia din Lausanne.