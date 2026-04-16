Munca de acasă poate fi periculoasă dacă nu faci asta. DNSC, avertisment

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) le atrage atenția românilor care lucrează de acasă că ar trebui mereu să se asigure că datele și sistemele lor sunt protejate, venind și cu mai multe sfaturi în acest sens.

"Într-un mediu de lucru digital, securitatea nu ține doar de birou ci de bune practici aplicate oriunde te-ai afla. Fie că lucrezi de acasă sau în timpul unei călătorii, asigură-te că datele și sistemele tale sunt protejate.

DNSC, sfaturi esențiale pentru lucru de la distanță în siguranță:

Conectează-te doar la rețele Wi-Fi de încredere și evită conexiunile publice neprotejate.

Folosește o rețea VPN pentru a securiza traficul de date.

Activează autentificarea în doi pași.

Blochează dispozitivul atunci când te îndepărtezi de el, chiar și pentru câteva minute.

Evită salvarea parolelor în browsere și utilizează un manager de parole sigur.

Actualizează constant sistemul de operare și aplicațiile utilizate în activitatea profesională.



Securitatea la distanță începe cu responsabilitatea individuală. Protejează informațiile companiei și dispozitivele pe care le folosești în fiecare zi", transmite Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) pe pagina de Facebook.

