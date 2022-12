"Mosorelul meu cam ăsta a fost. Eu de aici nu mai vreau". Iuliana Marciuc, despre ultimele clipe cu tatăl său: Cred că fiecare din noi îşi alege momentul când să plece

Iuliana Marciuc, producător TVR, realizator și prezentator TV, un om care s-a lăsat pe mâna destinului, spune că nu crede în coincidențe și că viața îți aduce special anumite întâlniri şi evenimente. În interviul exclusiv pentru Spectacola, a vorbit cu emoţie şi despre tatăl ei pe care l-a pierdut în acest an.

Invitata Georgianei Ioniță din ediția de vineri, 16 decembrie, a fost Iuliana Marciuc care a rememorat câteva dintre momentele speciale din viaţa ei. Din start, Iuliana a mărturisit că nu crede în destin şi că doar prin muncă se poate ajunge la succes: "Eu cred că ce ţi-e scris în frunte ţi-e pus. Sunt oameni care se nasc norocoşi şi care, muncind, reuşesc să ajungă la succes, după cum sunt oameni urmăriţi de ghinion şi care trebuie să facă eforturi mai mari ca să-şi îndeplinească un vis, de exemplu, şi atunci ăsta cred că este destin. Sau mai cred că, atâta timp cât, până la urmă, viaţa te duce ea într-un loc şi nu ştii cum de ai ajuns acolo, atunci acela este destinul. Nu cred în coincidenţe. Cred în întâmplări pe care viaţa ţi le aduce special, în întâlniri de destin în locul potrivit, la momentul potrivit."

2022, un an de cumpănă

Anul care tocmai se încheie a fost unul extrem de greu pentru Iuliana Marciuc. Deși profesional a fost încununat cu multe victorii, de la reușita României de a se califica, din nou, după 5 ani, la Eurovision, la concertul extraordinar pe care l-a organizat alături de Adrian Enache la Sala Palatului, viața avea să-i aducă o despărțire dureroasă. Tatăl Iulianei Marciuc, jurnalistul Alecu Marciuc, om de radio și un pasionat de fenomene paranormale și OZN-uri, a plecat dintre noi în luna martie.

"Din punct de vedere emoţional, 2022 a fost un an greu pentru că, deşi eşti pregătit şi te gândeşti că acesta este cursul firesc al vieţii - să ne pierdem părinţii - în momentul în care se întâmplă, sigur că, de fapt, nu eşti deloc pregătit. Evit să spun că l-am pierdut pe tata. Nu l-am pierdut. Tata a plecat, în 11 martie, dar simt că există ceva, simt că e un suflet alături de mine, aştept semne de la el şi dacă sunt atentă chiar le primesc. Am avut marea bucurie ca, pe 4 august, când ar fi împlinit 81 de ani, să reuşesc să fac o lansare de carte post-mortem, o carte pe care el o pregătea şi pe care eu am reuşit să o termin."

Noi ne alegem când plecăm. Tata a ales cu grijă!

Îndrăgita realizatoare tv a descris cum au fost ultimele zile alături de tatăl său.

"Vârsta a venit la el cu nişte probleme de sănătate şi nu şi-a dorit niciun moment să fie o corvoadă pentru noi, în special pentru mama. În ultima perioadă, chiar spunea: "Ştii ce? Mosorelul meu cam ăsta a fost. Eu de aici nu mai vreau. Ce se întâmplă în ultima perioadă cu mine nu mă mai satisface, pur şi simplu eu nu mai vreau". Şi spunea acest "nu mai vreau" în diferite forme, în aşa fel încât a avut puterea ultimei decizii. Sunt convinsă că fiecare din noi îşi alege acest moment. Tata şi-a ales cu grijă (e.n. momentul plecării). Eu, în 5 martie, aveam finala selecţiei naţionale Eurovision al cărei producător am fost şi, înainte, m-am dus la el în spital. Se simţea mult mai bine, m-a pus să-i povestesc despre ce am reuşit să fac la Eurovision, m-a întrebat dacă Adrian a revenit cu bine din America ca, după aceea, luni, să-mi spună doctorul că este total schimbat şi nu mai vrea să coopereze cu ei. Pe 8 martie, l-am văzut ultima dată, ca apoi, pe 11, să primesc acel telefon de la spital" este dezvăluirea plină de emoţie a Iulianei Marciuc.

