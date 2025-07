Moscova recrutează copii prin concursuri de jocuri video pentru a dezvolta în secret drone: "Ni s-a interzis să spunem că proiectele sunt pentru război"

În spatele unor inițiative aparent educative, Rusia derulează un program sistematic de implicare a copiilor în industria de apărare, dezvăluie o investigație publicată de site-ul rus The Insider, citată de The Guardian. Adolescenți talentați sunt cooptați în proiecte de dezvoltare a dronelor de luptă, în cadrul unor concursuri naționale care încep cu jocuri video „inofensive” și ajung până la munca în fabrici aflate sub sancțiuni internaționale.

Totul începe cu un joc lansat în 2022, „Berloga”, unde jucătorii - întruchipați de urși inteligenți - se apără de roiuri de albine cu ajutorul dronelor. Cei mai buni obțin nu doar punctaje ridicate, ci și beneficii reale, cum ar fi credite suplimentare la examenele de final de liceu. De aici, drumul duce către competiții precum Big Challenges, unde participanții sunt atent observați de companii din industria de apărare, unele implicate direct în efortul militar din Ucraina.

"Ni s-a interzis să spunem că proiectele sunt pentru război, așa că am inventat aplicații civile. E un program pentru copii…"

Investigația The Insider, realizată cu măsuri speciale de securitate, a reușit să obțină mărturii de la adolescenți care lucrează deja la proiecte tehnice cu aplicații directe în dezvoltarea dronelor de atac. Deși li se cere să păstreze aparențele și să pretindă că munca lor servește scopuri civile, aceștia sunt perfect conștienți de implicațiile militare.

„Ni s-a interzis să spunem că proiectele sunt pentru război, așa că am inventat aplicații civile. E un program pentru copii… Un proiect trebuie să aibă întotdeauna un scop dublu, mai ales dacă ești elev. Este o regulă nescrisă pe care am respectat-o la fiecare competiție”, a declarat unul dintre tinerii implicați.

Educația cu tentă patriotică, promovată intens de regimul de la Kremlin, depășește limitele simbolice și capătă valențe practice. Elevii sunt implicați în designul pieselor pentru drone, unii ajungând chiar să-i instruiască pe soldați.

„Copiii sunt implicați activ în modelarea componentelor pentru diverse drone. Cunosc cel puțin câteva persoane care proiectau piese pentru drone folosite de companii importante”, a mai spus un adolescent intervievat.

Cererea de drone este tot mai mare, în contextul în care Vladimir Putin a cerut intensificarea producției, acestea fiind folosite atât în atacuri punctuale, cât și pentru a lovi în profunzimea teritoriului ucrainean.

Un documentar difuzat de televiziunea militară Zvezda a prezentat imagini cu adolescenți care participă efectiv la asamblarea dronelor kamikaze într-o fabrică din Alabuga, Tatarstan - descrisă ca „cel mai mare producător de drone de atac din lume”. Acolo, sute de Geran-2, copia rusă a dronei iraniene Shahed, erau pregătite de livrare.

În paralel, în apropierea fabricii, un colegiu tehnic formează tineri de 14-15 ani pentru a lucra în industria de apărare. În imaginile publice apar elevi anonimizati, lucrând la calculator sau manipulând piese de asamblare.

Una dintre cele mai șocante mărturii a venit de la un adolescent care a declarat că, la doar 13 ani, a fost chemat să-i instruiască pe militari în folosirea dronelor, în cadrul unei unități de stat.

Pentru a obține aceste declarații, reporterii The Insider s-au prezentat drept jurnaliști de la publicații pro-Kremlin. Într-o țară unde presa independentă a fost practic eliminată de la debutul invaziei, aceasta a fost singura metodă prin care s-a putut pătrunde într-un sistem închis, ce folosește minori în activități care încalcă tratate și convenții internaționale privind protecția copiilor în zonele de conflict, potrivit The Guardian.

