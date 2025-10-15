€ 5.0885
Data actualizării: 21:46 15 Oct 2025 | Data publicării: 21:43 15 Oct 2025

Modificare controversată a Codului de procedură civilă. Toni Neacșu: Avocații primesc o lovitură puternică
Autor: Roxana Neagu

justitie_59044500 foto: Freepik
 

O modificare controversată a fost adoptată astăzi, una care îngreunează căile de atac și lovește dur avocații. Se așteaptă reacția președintelui Nicușor Dan.

”Azi s-a adoptat o modificare la Codul de procedură civilă care e ceruta de multă vreme de sistemul judiciar, pentru că le ușurează activitatea, dar care pe fond duce la slăbirea calității hotărârilor judecătorești, îngreunează controlul judecătoresc în căile de atac și slăbește dreptul la apărare, inclusiv prin ridiculizarea activității avocatului în procesul civil.

Dacă legea (PLX 130/2022) va fi promulgată, atunci în cuprinsul motivării hotărârii judecătorești (în considerente) nu se vor mai găsi "susținerile pe scurt ale părților".

Acestea reprezintă punctele de vedere juridice sau privind faptele susținute de reclamanți, pârâți și celelalte părți, personal sau de regulă prin avocați, și față de care judecatorii se pronunță, ținând sau nu cont de ele.

Desigur, hotărârea va fi mai scurtă, dar și mai greu de înțeles. Poate va fi chiar mai greu de acceptat de partea care pierde și care nu o să-și mai vadă propriile susțineri în hotărâre, putând crede că acestea nici nu au fost luate în seamă.

 

”Lovitură pentru avocați”

 

Avocații primesc de asemenea o lovitură puternică, pentru că practic argumentele și apărările lor juridice nu se vor mai regăsi în documentul final, iar contribuția lor va fi minimalizată, cel putin în percepția părții care îi plătește onorariul. Prevederea îngreunează și activitatea în căile de atac pentru că verificarea contradictorialității (discutarea tuturor apărărilor, excepțiilor, cererilor) nu se va mai putea face doar pe baza hotărârii ci trebuie luate individual toate încheierile din dosarul de fond.

Nu în ultimul rând, se renunță la un conținut al hotărârii judecătorești care, sub o formă sau alta, datează de la Alexandru Ioan Cuza, prin primul nostru cod de procedură civilă (1865).

Proiectul legislativ e vechi (din 2022), a fost semnat de reprezentanți ai tuturor partidelor, USR, PSD, UDMR, PNL și chiar AUR (George Simion), fusese respins la Senat și are aviz negativ de la Consiliul legislativ. AUR a votat la fel cu partidele de la putere, așa încât a trecut cu vot covârșitor.

 
 
 

Aștept să văd analiza pe care o va face președintele Nicușor Dan înaintea promulgării, pentru că s-a lovit de sute sau poate mii de motivări de hotărâri judecătorești date chiar în dosarele lui, așa că poate evalua și personal (chiar subiectiv) nevoia de claritate, precizie și contradictorialitate a acestora.

Din punctul meu de vedere o modificare necesară era introducerea obligării motivării hotărârii judecătorești civile odată cu pronunțarea ei, așa cum se întâmplă în penal” a subliniat avocatul Toni Neacșu. 

 

