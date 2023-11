Mihai Daraban către guvernanți la Gala Topului Național al Firmelor, 2023: Ne dorim să o ţinem aşa dacă suntem lăsaţi în pace - GALERIE FOTO

Comparativ cu anul anterior, numărul firmelor incluse în primele 10 poziții a crescut de la 12.740, în 2022, la 13.030, în 2023, reprezentând o apreciere cu 2,28%. Totodată, cifra de afaceri cumulată a companiilor clasate pe primele zece locuri este de 279,3 miliarde de euro, în creștere cu 31,66% față anul precedent, iar profitul din exploatare al companiilor a însumat 26,97 miliarde euro, însemnând o creștere procentuală de 37,88%.

"Din cifrele pe care le-am văzut, care ne-au parvenit de la organele fiscale, comparând perioadele similare 2021 cu 2022, am văzut că sunt 44.000 de firme în plus care au depus bilanţul la organele fiscale. Dar ceea ce este mai important, mai spectaculos, este că cifra de afaceri a crescut de la 392 de miliarde de euro la 494 de miliarde de euro, deci o creştere semnificativă. Nu în ultimul rând, profitul brut a crescut de la 41,5 la 54,6 miliarde de euro. Ne dorim să o ţinem aşa dacă suntem lăsaţi în pace. Spun aceste lucruri pentru că am câteodată sentimentul că şi dacă am tripla cifra de afaceri sau profitul nu vom putea satisface apetitul de consum al statului român, al aparatului administrativ în mod special.

Eu cred că, prin aceste cifre, noi dovedim că ne-am făcut datoria cu prisosinţă faţă de bugetul statului şi câteodată nu înţelegem de ce să fim pedepsiţi. Mai mult de atât, Camera de Comerţ nu este reprezentantul celor 360.000 de firme care nu depun bilanţul fiscal, deşi figurează active şi în funcţiune la Ministerul Justiţiei. Îmi aduc aminte că acum nouă ani erau 140.000, dar, bineînţeles, nemonitorizându-se acest fenomen, s-a ajuns la 360.000", a declarat Mihai Daraban în cadrul galei de joi seara.

Topul Național al Firmelor 2023 a prezentat cele mai performante companii din șapte domenii de activitate: industrie, servicii, comerț, turism, cercetare-dezvoltare și high-tech, agricultură, silvicultură și pescuit, construcții. Cele mai semnificative domenii, ca pondere, după numărul de companii incluse în top 10, sunt industria (35,1%) și serviciile (28,4%), urmate de comerț (20,7%), agricultură, silvicultură și pescuit (4,9%), construcții (4,6%), cercetare-dezvoltare și high-tech (3,7%), turism (2,3%). (Foto: Crișan Andreescu)

