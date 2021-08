De ce arată așa bine Mihaela Rădulescu: Recunosc cinstit. Nu am mai povestit asta nimănui. Este un secretașa

"Recunosc cinstit"

"Eu sunt mare fan Aloe Vera. La noi acolo, în Monaco, se găsesc la alimentară frunze de Aloe Vera mari și recunosc cinstit că de ani de zile este singura cremă de față pe care o mai folosesc. Ador Aloe Vera în diverse combinații, cu ulei de cocos, cu ulei de măsline. O folosesc ca și cremă, mască, o pun și în cap. Mie îmi face bine, acum nu știu dacă e o rețetă universală, dar pentru mine funcționează minunat. Nu am mai povestit asta nimănui, iată că e un secret", a spus Mihaela Rădulescu pentru viva.ro.

"Nu mănânc sărat seara"

"Eu nu beau alcool niciodată, iar asta din start te menține bine. Sport fac aproape zilnic. Sunt zile în care nu am chef sau nu am timp, dar la două-trei zile tot fac ceva sport. În perioada de filmare am un regim controlat de mâncare. Nu mănânc sărat seara ca să nu mă trezesc umflată la față. Țin cont de lucrurile astea. Încerc să nu mănânc mai mult decât este cazul. Încerc să mănânc mai sănătos decât de obicei", a mai spus vedeta,

"Orice femeie ar trebui să facă lucrurile astea"

"Viața mea din timpul unei filmări seamănă cu cea a unui sportiv de performanță. Sunt un om destul de disciplinat. Am și o vârstă… Când treci de 50 de ani nu mai vrei să nu îți mai pese. Acum am ceva mai multă grijă, pentru că e ceva mai complicat de menținut. Nu-i chiar așa simplu ca la 20. Am grijă. Repet, sunt un om care dorm noaptea, alerg, fac sport. Dacă mă întrebi pe mine, orice femeie ar trebui să facă lucrurile astea. Sigur, poate nu toate avem timp în viață pentru asta, dar eu îmi fac. Sunt un pic mai egoistă decât în alte momente ale vieții", a spus Mihaela Rădulescu.

