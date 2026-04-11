DCNews Stiri Mesajul Patriarhului Daniel de Sfintele Paști
Data publicării: 10:39 11 Apr 2026

Mesajul Patriarhului Daniel de Sfintele Paști
Autor: Mihai Ciobanu

patriarhul-daniel-irinel-popescu_12378000 Foto: Agerpres

"Să arătăm bucuria Învierii şi să ne rugăm pentru pace în lume", transmite Patriarhul Daniel.

"Sărbătoarea Învierii Domnului Iisus Hristos sau Sfintele Paşti este cea mai mare sărbătoare a Bisericii, deoarece Învierea lui Hristos este începutul sau arvuna învierii tuturor oamenilor ca biruinţă definitivă a vieţii asupra morţii. De aceea, Crezul ortodox se încheie cu această mărturisire: 'Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să vină'.

Învierea lui Hristos nu este revenirea la viaţa umană pământească, amestecată cu suferinţa şi cu frica de moarte, ci este intrarea omului într-o altă viaţă, în viaţa cerească veşnică. De aceea, în noaptea de Paşti, Biserica Ortodoxă cântă: 'astăzi prăznuim omorârea morţii şi începutul unei alte vieţi, veşnice'.

Citiţi şi: La ce oră va ajunge Sfânta Lumină în București

Primele cuvinte rostite de Domnul Iisus Hristos în dimineața Învierii Sale din morţi au fost adresate femeilor mironosiţe: „Bucuraţi-vă! Nu vă temeţi!”. Iar, în seara Învierii Sale, S-a adresat ucenicilor Săi, zicând: 'Pace vouă!'. De aceea, Sfintele Paşti sunt sărbătoarea bucuriei şi a păcii, a iertării şi a comuniunii, în familie, în comunitate, în popor şi în lumea întreagă.

Sărbătoarea Învierii Domnului Iisus Hristos ne cheamă să arătăm bucurie şi pace, iubire fraternă şi faptă bună, în jurul nostru, în familie şi în societate. Să ajutăm pe cei săraci şi singuri, să ne rugăm pentru cei suferinzi, dar şi pentru românii aflaţi printre străini! În mod deosebit, să ne rugăm pentru pace şi înţelegere între popoare!

Cu prilejul Sfintelor Paști, vă adresăm tuturor calde doriri de pace şi bucurie, sănătate și fericire, dimpreună cu salutarea pascală: Hristos a înviat! Adevărat a înviat!", a transmis Patriarhul Daniel.

Cele mai noi știri
Publicat acum 17 minute
Kamala Harris, mesaj despre o eventuală candidatură la alegerile prezidențiale din 2028
Publicat acum 26 minute
Paștele 2026, marcat de scumpiri și bugete tot mai restrânse. Cât costă masa de sărbătoare
Publicat acum 42 minute
Horoscop 13-19 aprilie 2026. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile - VIDEO
Publicat acum 54 minute
Mesajul Patriarhului Daniel de Sfintele Paști
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Lucrarea Românii în „A Treia Europă”, disponibilă și în format eBook
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 22 minute
Horoscop 11 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 3 minute
LOTO: Rezultatele tragerilor speciale  ale Sărbătorilor  de Paști. Report de peste 12,32 milioane de euro la Joker
Publicat acum 5 ore si 6 minute
BANCUL ZILEI: Rușinea la medic
Publicat acum 2 ore si 52 minute
Cum "fentează" unii şoferi inspecţiile tehnice ale autoturismelor. Avertismentul unui expert: Riscuri majore
Publicat acum 3 ore si 55 minute
Pucioasa. S-a redeschis podul peste Bizdidel
 
scenariul cel mai negru in cazul coifului de la cotofenesti de ce ar trebui sa ne ingrijoram Scenariul cel mai negru în cazul Coifului de la Coțofenești. De ce ar trebui să ne îngrijorăm

de Val Vâlcu

ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
