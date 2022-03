Medicul Hâncu, despre super alimentele din Postul Paștelui: Au niște nutrienți absolut senzaționali

Leguminoasele reprezintă o sursă vitală de fier și zinc. Preparate corect, leguminoasele ne oferă minerale valoroase și vitamine din grupa B. Datorită conținutului ridicat de fibre și proteine, leguminoasele mențin sațietatea și chiar ne poate ajuta să slăbim.

„Leguminoasele sunt mazărea, năutul, fasole și linte, dar și soia. Acestea au niște nutrienți absolut senzaționali. Au foarte multe proteine. Mazărea are până la 8 grame, iar fasolea și lintea au până la 15 grame per porție. Soia are aproape 30 grame per porție. De asemenea, leguminoasele au fier, zinc și fibre. Acestea din urmă din leguminoase hrănesc bacteriile bune din intestinul gros, asigură echilibrul acelui microbiom despre care s-a tot auzit, cu rol foarte importat în umanitate și în toată sănătatea noastră”, a zis medicul Anca Hâncu.

„Soia este indicată mai degrabă femeilor la menopauză care au nivelul de estrogen mai scăzut. Bărbații trebuie să consume cu moderație acest aliment pentru că le aduce hormoni feminini”, a subliniat medicul la Antena 1, în emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani.

VEZI ȘI: Postul Paștelui. Dr. Anca Hâncu, despre alimentele care previn cancerul. Trebuie să le integrăm neapărat în meniul zilnic

Există multe tipuri diferite de leguminoase

Cele mai cunoscute sunt mazărea, fasolea, lintea, năutul și soia. În prezent, leguminoasele sunt în plină revenire deoarece conțin mai multe proteine decât orice altă plantă comestibilă. De aceea sunt atât de importante în dietele vegetariene și vegane.

De asemenea, conținutul lor bogat în proteine a fost motivul pentru care leguminoasele au fost considerate mereu alimentele oamenilor săraci – reprezentau o alternativă excelentă și ieftină la carne. Dar proteinele nu sunt singurul beneficiu pe care îl oferă leguminoasele. Ele abundă de minerale și vitamine (precum vitamina B1, magneziu, zinc, fier) și sunt o sursă bogată de fibre. Leguminoasele sunt hrănitoare și nu îngrașă, deoarece au o densitate nutritivă mare, dar puține calorii. Au un conținut foarte scăzut de grăsimi, iar 30% din caloriile pe care le furnizează nu sunt utilizate de corp. Faptul că pot fi depozitate pentru o perioadă lungă de timp și sunt ușor de preparat le face să fie și mai populare.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News