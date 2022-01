Mbappe, glumă virală în piscină cu telefonul lui Marco Verratti. Fotbaliștii de la PSG s-au prăpădit de râs - Video

Mai mulți jucători de la PSG, care făceau recuperare într-un bazin, au făcut o glumă care i-a dat mari emoții lui Marco Verratti.

Marquinos, Leandro Paredes și Kylian Mbappe au 'pasat' telefonul lui Verratti, de la unul la altul, chiar în piscină.

VIDEO

Mbappe, nou record în Ligue 1

Cel mai bine cotat fotbalist al planetei, Kylian Mbappe, a reușit să marcheze ambele goluri în victoria contra echipei Monaco, din decembrie 2021, și a ajuns la borna 100 în Ligue 1. Mbappe a ajuns la 100 de goluri înscrise în campionat pentru PSG, în 124 de meciuri. Starul francez este depășit în acest top de Cavani (138 de goluri) și Ibrahimovic (113 goluri).

Mbappe a recunoscut că pleacă de la PSG: Am cerut asta încă din iulie. M-a deranjat

Kylian Mbappe, atacantul lui Paris Saint Germain, a recunoscut că vrea să plece de la echipa franceză.

"Am cerut să plec de la PSG, pentru că, din momentul în care nu mi-am mai dorit prelungirea, am vrut ca clubul să obțină o sumă în schimbul meu, astfel încât să poată aduce un înlocuitor de calitate. Acest club mi-a dăruit multe, am fost mereu fericit în cei 4 ani petrecuți aici și încă sunt.

Le-am transmis celor din club din timp faptul că nu mai rămân, pentru ca ei să aibă timp să reacționeze. Am vrut ca toată lumea să aibă de câștigat din această afacere, să ne strângem mâinile, dar, le-am spus, de asemenea, că dacă își doresc ca eu să rămân, atunci o voi face. Le-am spus că vreau să plec şi am făcut acest lucru încă de la sfârşitul lunii iulie. Personal, m-a deranjat faptul că s-a spus că am făcut acest lucru în ultima săptămână a lunii august. I-am anunţat destul de devreme pentru că am vrut ca toată lumea să iasă în câştig, să se facă o afacere bună şi să fim mulţumiţi cu toţii", a declarat Kylian Mbappe, pentru RMC Sport. Vezi știrea aici!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News