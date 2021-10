Mbappe a recunoscut că pleacă de la PSG: Am cerut asta încă din iulie. M-a deranjat

"Am cerut să plec de la PSG, pentru că, din momentul în care nu mi-am mai dorit prelungirea, am vrut ca clubul să obțină o sumă în schimbul meu, astfel încât să poată aduce un înlocuitor de calitate. Acest club mi-a dăruit multe, am fost mereu fericit în cei 4 ani petrecuți aici și încă sunt.

Le-am transmis celor din club din timp faptul că nu mai rămân, pentru ca ei să aibă timp să reacționeze. Am vrut ca toată lumea să aibă de câștigat din această afacere, să ne strângem mâinile, dar, le-am spus, de asemenea, că dacă își doresc ca eu să rămân, atunci o voi face. Le-am spus că vreau să plec şi am făcut acest lucru încă de la sfârşitul lunii iulie. Personal, m-a deranjat faptul că s-a spus că am făcut acest lucru în ultima săptămână a lunii august. I-am anunţat destul de devreme pentru că am vrut ca toată lumea să iasă în câştig, să se facă o afacere bună şi să fim mulţumiţi cu toţii", a declarat Kylian Mbappe, pentru RMC Sport, conform Digisport.ro.

Benzema alimentează zvonul venirii lui Mbappe la Real Madrid

A spus asta chiar el (Mbappe - n.r). A spus că-şi doreşte altceva, că vrea mai mult. Într-o zi, Kylian va juca la Real Madrid. Nu ştiu când, dar ştiu că se va întâmpla. Este doar o chestiune de timp. Real Madrid este cel mai bun club din lume. Chiar dacă echipa e în reconstrucţie, ea joacă un fotbal nou, are o nouă generaţie. Trebuie investit în tineri pentru ca ei să devină peste un timp jucători de elită. Eu sunt alături de ei ca să-i ajut, vorbesc mult cu ei, vreau să contribui la dezvoltarea lor, a declarat Benzema.

În vară, Mbappe a fost ofertat de Real Madrid, care a oferit şi 180 de milioane de euro celor de la PSG pentru transferul atacantului. Cu toate astea, francezii au refuzat oferta, astfel că sunt toate şansele ca Mbappe să semneze cu Real Madrid vara viitoare, liber de contract.

În afară de Kylian Mbappe, se pare că Real Madrid îl vrea şi pe celălalt atacant minune din fotbalul european, Erling Haaland de la Dortmund. Şi transferul său ar putea fi un chilipir, având în vedere clauza din contractul său care îi permite să plece în vara lui 2022 pentru doar 75 de milioane de euro.