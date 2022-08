Maximum 20 de grade în spitalele din Cehia, la iarnă. Nu va fi permisă o temperatură mai mare. Guvernul, măsuri drastice

Ministerul ceh al Industriilor a propus limitarea încălzirii la iarnă la 18 grade Celsius în birouri, 19 grade în instituţiile de învăţământ şi 20 de grade în centrele medicale, în cazul unei crize de combustibili în urma războiului din Ucraina, relatează joi agenţia EFE.



Propunerea corespunde obiectivului Comisiei Europene de reducere a consumului de gaz cu 15% până în martie 2023. Această propunere se regăseşte într-un proiect de act normativ ce cuprinde un tabel detaliat al temperaturii maxime admise în urma pornirii sistemelor de încălzire în funcţie de tipul încăperii, scrie Agerpres.



Astfel, în birouri, camere de hotel, bucătării, camere de zi sau camere ale copiilor temperatura ar trebui limitată la 18 grade Celsius, iar în instituţiile de învăţământ, inclusiv şcoli şi grădiniţe, la maxim 19 grade. În spitale temperatura maximă ce se regăseşte în respectiva propunere este de 20 de grade Celsius, indiferent că este vorba despre rezervele unde sunt internaţi bolnavii, de cabinete sau săli de operaţie.



Statele UE au convenit o reducere voluntară a consumului lor de gaze cu 15% până în martie 2023, reducere pe care însă Comisia Europeană o poate face să devină obligatorie în cazul unui risc de penurie gravă, ce ar putea surveni în eventualitatea sistării furnizării gazelor ruseşti în contextul războiului din Ucraina sau al sancţiunilor impuse Rusiei, dar aplicarea acestui acord prevede mai multe excepţii pentru unele state membre.

Între timp, în România....

Analistul politic Bogdan Chirieac a explicat care ar putea fi situația în care e posibil să fie pus Guvernul României la iarnă. Acesta a vorbit despre problemele din sistemul energetic.

"Lucrurile rămân în continuare în ceață, iar din informațiile din economie, la iarnă structura fizică, organizatorică, existentă în România va face ca să lipsească gazul. Energie electrică nu prea are nimeni în Europa, că până acum mai importam necesar de energie electrică, dar la gaz, capacitatea totală de stocare a Statului Român e de 3 miliarde de metri cubi. La un consum de 12 miliarde de metri cubi pe an, ideea este că au făcut-o ca la gâgă.

Pot să bage gaz în depozit, dar nu pot scoate foarte mult gaz de acolo. Țeava e îngustă, are diametru mic de scos și dacă va fi o iarnă geroasă, ceea ce nu cred că se va întâmpla, ținând seama de schimbările climatice, cu siguranță nu o să funcționeze și consumul casnic, și industria. La industrie înțeleg că sunt deja probleme, fiindcă sunt mari consumatori care spun așa: Noi ne face business-planul, noi avem nevoie de energie, trebuie să producem, că în pandemie am avut oameni acasă, i-am ținut în șomaj tehnic și am avut pierderi mari. Nouă să nu ne tăiați gazul. Va fi o problemă, fiindcă Guvernul va trebui să aleagă între cetățeni și industrie.

Sunt multe multinaționale, fabrici constructoare de automobile, constructoare de sticlă și mase plastice și toate sunt concerne internaționale care nu pot să accepte tăierea gazului pentru producția pe care, altminteri, o organizează, o exportă. Aduc valută, plătesc salarii...“, a spus, la emisiunea Miercurea Neagră, analistul politic Bogdan Chirieac.

