Măsuri speciale la munte de Paște. Salvamontiștii se pregătesc pentru afluxul de turiști

Cu ocazia Sărbătorilor Pascale și a zilelor libere aferente serviciile Salvamont vor asigura măsuri speciale pentru siguranța turiștilor în zonele montane din întreaga țară prin asigurarea serviciului operativ in bazale si posturile Salvamont cat si prin acțiuni de patrulare preventivă în zonele cu risc crescut, pentru a reduce riscul incidentelor și a oferi sprijin rapid în caz de nevoie, anunţă Dispeceratul Naţional Salvamont printr-o postare pe Facebook.

Având în vedere estimările privind un număr crescut de turiști pe traseele montane și în stațiunile montane, salvamontiştii vin cu o serie de recomandări esențiale pentru toți cei care aleg să petreacă această perioadă la munte:

• Informați-vă din timp despre traseul ales – durata, nivelul de dificultate și starea acestuia;

• Verificați prognoza meteo, întrucât condițiile la altitudine pot varia semnificativ într-un timp scurt;

• Echipati-vă corespunzător – bocanci de munte, îmbrăcăminte adecvată sezonului, lanternă, trusă minimă de prim-ajutor, apă și hrană;

• Planificați turele cu responsabilitate, astfel încât să ajungeți la un loc sigur înainte de lăsarea serii (refugiu, cabană sau punctul de plecare).

Unde puteţi suna în caz de urgenţă

"Pentru orice informație sau sfat, ne puteți contacta prin Dispeceratul Național Salvamont – 0SALVAMONT (0725 826 668), iar pentru apeluri de urgență apelați 112.

Totodată, recomandăm turiștilor să utilizeze aplicația „Apel 112” dezvoltată de STS - Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, pentru o localizare mult mai precisă în momentul în care apelează numărul unic de urgență 112. Localizarea corectă a persoanei aflate în dificultate este esențială, în special în zonele montane, pentru scurtarea timpului de intervenție și pentru ca echipele de salvare să ajungă cât mai rapid la locul incidentului", transmit salvamontiştii.