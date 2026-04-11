DCNews Stiri Măsuri speciale la munte de Paște. Salvamontiștii se pregătesc pentru afluxul de turiști
Data publicării: 09:52 11 Apr 2026

Măsuri speciale la munte de Paște. Salvamontiștii se pregătesc pentru afluxul de turiști
Autor: Mihai Ciobanu

salvamont-maramuress_29246200 Sursa foto: Salvamont Maramureș, Facebook. Rol ilustrativ

Ghid Salvamont pentru Paște: ce trebuie să știi înainte de a pleca pe munte.

Cu ocazia Sărbătorilor Pascale și a zilelor libere aferente serviciile Salvamont vor asigura măsuri speciale pentru siguranța turiștilor în zonele montane din întreaga țară prin asigurarea serviciului operativ in bazale si posturile Salvamont cat si prin acțiuni de patrulare preventivă în zonele cu risc crescut, pentru a reduce riscul incidentelor și a oferi sprijin rapid în caz de nevoie, anunţă Dispeceratul Naţional Salvamont printr-o postare pe Facebook.

Citiţi şi: La ce oră va ajunge Sfânta Lumină în București

Având în vedere estimările privind un număr crescut de turiști pe traseele montane și în stațiunile montane, salvamontiştii vin cu o serie de recomandări esențiale pentru toți cei care aleg să petreacă această perioadă la munte:

• Informați-vă din timp despre traseul ales – durata, nivelul de dificultate și starea acestuia;

• Verificați prognoza meteo, întrucât condițiile la altitudine pot varia semnificativ într-un timp scurt;

• Echipati-vă corespunzător – bocanci de munte, îmbrăcăminte adecvată sezonului, lanternă, trusă minimă de prim-ajutor, apă și hrană;

• Planificați turele cu responsabilitate, astfel încât să ajungeți la un loc sigur înainte de lăsarea serii (refugiu, cabană sau punctul de plecare).

Unde puteţi suna în caz de urgenţă

"Pentru orice informație sau sfat, ne puteți contacta prin Dispeceratul Național Salvamont – 0SALVAMONT (0725 826 668), iar pentru apeluri de urgență apelați 112.

Totodată, recomandăm turiștilor să utilizeze aplicația „Apel 112” dezvoltată de STS - Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, pentru o localizare mult mai precisă în momentul în care apelează numărul unic de urgență 112. Localizarea corectă a persoanei aflate în dificultate este esențială, în special în zonele montane, pentru scurtarea timpului de intervenție și pentru ca echipele de salvare să ajungă cât mai rapid la locul incidentului", transmit salvamontiştii.

Cele mai noi știri
Publicat acum 17 minute
Kamala Harris, mesaj despre o eventuală candidatură la alegerile prezidențiale din 2028
Publicat acum 26 minute
Paștele 2026, marcat de scumpiri și bugete tot mai restrânse. Cât costă masa de sărbătoare
Publicat acum 42 minute
Horoscop 13-19 aprilie 2026. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile - VIDEO
Publicat acum 54 minute
Mesajul Patriarhului Daniel de Sfintele Paști
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Lucrarea Românii în „A Treia Europă”, disponibilă și în format eBook
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 3 ore si 22 minute
Horoscop 11 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 5 ore si 3 minute
LOTO: Rezultatele tragerilor speciale  ale Sărbătorilor  de Paști. Report de peste 12,32 milioane de euro la Joker
Publicat acum 5 ore si 6 minute
BANCUL ZILEI: Rușinea la medic
Publicat acum 2 ore si 52 minute
Cum "fentează" unii şoferi inspecţiile tehnice ale autoturismelor. Avertismentul unui expert: Riscuri majore
Publicat acum 3 ore si 55 minute
Pucioasa. S-a redeschis podul peste Bizdidel
 
scenariul cel mai negru in cazul coifului de la cotofenesti de ce ar trebui sa ne ingrijoram Scenariul cel mai negru în cazul Coifului de la Coțofenești. De ce ar trebui să ne îngrijorăm

de Val Vâlcu

ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
