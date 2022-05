Mașinile militare ruse capturate de ucraineni au fost expuse de 9 mai

Trimisul special al Agerpres, Cristian Lupaşcu, transmite: Mai multe maşini militare ale armatei ruse, dar şi bucăţi dintr-un avion militar rusesc, care au fost capturate de ucraineni, au fost expuse, luni, pe o stradă din centrul Kievului, pentru a marca astfel ziua de 9 Mai.



Bucăţi din epava unui avion SU 25 SM doborât pe 2 martie pe raza satului Vîşegrad, despre care se crede că a fost folosit pentru bombardarea oraşului Irpin, dar şi mai multe transportoare blindate capturate la Hostomel au fost amplasate pe strada Lavrska, în faţa Muzeului Naţional Militar - Istoric al Ucrainei.



"În legătură cu aceste trofee, susţin această idee. Trec, fotografiez, trimit prin Instagram, pentru a împărtăşi victoria noastră viitoare. Simt că ziua de 9 Mai de anul acesta este mult mai tensionată faţă de altă dată şi, dacă e să ne referim la situaţia generală din ţară, acelaşi lucru îl simt toţi ucrainenii", a declarat Elena, o tânără care a apreciat expoziţia în drum spre serviciu.

Maidanul din Kiev este pustiu

În capitala Ucrainei, autorităţile au impus, luni, mai multe restricţii, ceea ce a făcut ca pe străzile din centrul Kievului să fie foarte puţină lume. Numărul de patrule militare şi de poliţie de pe străzi a fost suplimentat, fiind anulată orice acţiune publică menită să marcheze ziua de 9 Mai.



"În zilele de 8 şi 9 mai, ca şi în celelalte zile de sărbătoare, se iau măsuri speciale de securitate. Creştem numărul de patrule şi, în acelaşi timp, colaborăm cu echipe de voluntari create în cadrul Autorităţii Teritoriale de Apărare, cu scopul de a preveni orice încălcări şi provocări ale siguranţei publice. Aşa am lucrat şi în perioada pascală, şi pe 1 şi 2 mai, când nu am avut încălcări ale legii. Acelaşi lucru sperăm să se întâmple şi astăzi", a afirmat şeful Poliţiei Regionale Kiev, Andrei Nebitov.



Piaţa Independenţei, cunoscută sub numele de Maidan, în care există şi celebra Statuie a Independenţei şi cea a Îngerului Mihail, era şi ea nepopulată, pe fondul măsurilor de securitate adoptate de autorităţile ucrainene.



În acelaşi timp, străzile care permit accesul spre cartierul guvernamental au fost închise, în zonă fiind amplasate numeroase filtre de control formate din poliţişti şi militari.

