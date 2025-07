Mărturiile bărbatului care l-a resuscitat primul pe Felix Baumgartner. Cum s-a întâmplat totul

Frigerio, paramedic cu experiență și figură de referință în cadrul serviciului de urgență medicală Lariosoccorso, lucrează pentru serviciul de ambulanțe 112, unde își desfășoară zilnic activitatea în cadrul echipei de intervenție. De-a lungul carierei a fost martor la numeroase situații dificile, însă incidentul petrecut la complexul Le Mimose Family Resort îi va rămâne profund întipărit în memorie. El e primul om care a încercat să-l ajute pe Felix Baumgartner, după ce s-a prăbușit cu parapanta, scrie La Provincia.

Prima intervenție la locul accidentului

Se pregătea să participe la un turneu de darts ce urma să înceapă în curând, când, din senin, o parapantă motorizată s-a prăbușit la doar zece metri distanță de el. Giuseppe Frigerio, din Erba, a fost primul care i-a sărit în ajutor sportivului austriac.

Felix Baumgartner, în vârstă de 56 de ani, și-a pierdut viața pe 17 iulie, în urma accidentului petrecut la Porto Sant’Elpidio, în regiunea Marche.

„Eram în Marche pentru o săptămână, în vacanță. În acea după-amiază voiam să particip la un turneu de darts programat la ora 16.00. Am ajuns cu câteva minute mai devreme la locul evenimentului. La ora 15.55, o parapantă motorizată a început să piardă altitudine și s-a apropiat tot mai mult de sol, până când s-a prăbușit ca o rachetă între două piscine ale complexului”, mărturisește el.

Motorul a pierdut combustibil. Înainte de a se putea apropia în siguranță, împreună cu o altă persoană din stațiune, Frigerio a sunat la 112 și a relatat ceea ce văzuse: „I-am spus operatorului că bărbatul prăbușit părea inconștient și respira greu, iar ei au mobilizat imediat ambulanțele și elicopterul”.

Bărbatul privea drept înainte și nu răspundea, spune martorul.

„Eu și o asistentă din Milano, și ea oaspete la complex, l-am eliberat din rucsacul cu motor și am început să-i facem masaj cardiac când a intrat în stop cardiac”, a mai dezvăluit paramedicul din Erba.



Apoi a sosit prima ambulanță, iar personalul medical a continuat manevrele de resuscitare cu defibrilatorul, însă nu s-a mai putut face nimic.

„În accident a fost rănită și o animatoare a complexului. Din fericire, a suferit doar o rană superficială, dar tot a fost dusă la spital. S-a speriat foarte tare”, a mai adăugat el.

Detalii din anchetă și autopsie

În acel moment, vacanța s-a încheiat pentru el. Pe drumul spre casă, cu mașina, câteva ore mai târziu, bărbatul a aflat de la radio că persoana pe care a încercat s-o ajute era chiar Felix Baumgartner: „Doar atunci am înțeles că era vorba de bărbatul pe care îl ajutasem la complex. La radio au vorbit despre un posibil infarct, exact ce am crezut și eu când am văzut scena, pentru că părea că nu a reacționat la cădere”, a mai spus el.

Rezultatele autopsiei efectuate marți au fost publicate recent. Conform agenției ANSA, inima lui Baumgartner nu prezintă semne de leziuni specifice unui infarct, însă nu se exclude posibilitatea unui episod brusc de pierdere a cunoștinței.

