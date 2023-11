Mărturia unui medic din Gaza: Este o avalanşă de suferinţă umană

Israelul continuă bombardamentele asupra Fâşiei Gaza, iar mii de civili sunt în continuare blocați acolo şi nu pot fi evacuaţi deocamdată în siguranţă. Tanya Haj-Hassan este medic pediatru în Gaza şi spune că ce se întâmplă acum este "o avalanşă de suferinţă umană".

"În fiecare zi apar la știri descriind o situație catastrofală, pe care nu am văzut-o niciodată în viața mea și la care nici măcar nu mi-aș putea imagina că aș putea fi martoră în viața mea. Și apoi, cumva, se înrăutățește în următoarele 24 de ore, iar apelul meu devine din ce în ce mai disperat. Inimile noastre ard. Știți, aceasta este o avalanșă de suferință umană și este 100% provocată de om", a spus medicul pentru Antena 3 CNN.

Tanya Haj-Hassan spune că oamenii din Fâșia Gaza își doresc încetarea focului. Deși în zonă au fost trimise peste 50 de camioane cu ajutoare umanitare, civililor le este frică să mai rămână.

"Toți solicită o încetare a focului. Și noi am spus, știți, nu ne dați mâncare și apă ca apoi să ne bombardați din nou", a continuat medicul.

Mărturiile șocante ale unui terorist Hamas: Am tras până când nu am mai auzit niciun zgomot

La punctul de trecere Rafah, sute de familii, multe cu copii mici, aşteaptă să fie evacuate. Din păcate însă numărul persoanelor care pot pleca este limitat, fiind acordată prioritate celor cu minim două cetățenii. Între timp, continuă să apară şi declaraţii şocante ale teroriştilor Hamas, despre atrocitățile pe care le-au comis atunci când au atacat Israelul.

"Am intrat în casa care era lângă noi, am intrat pe jgheabul de la fereastră. Am verificat casa şi am auzit zgomotul unor copii mici din camera de siguranţă. Eu am tras şi Ahmned Abu Kamil a tras. Am tras în uşă până când nu am mai auzit niciun zgomot", a mărturisit un terorist.

