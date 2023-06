Măriri de salarii pentru poliţişti, memorandum pentru creşteri salariale în educaţie. Sunt, însă, bani? Ministrul Muncii, Marius Budăi, răspuns voalat: Dacă nu aveam soluţii, nu luam măsurile

"Avem două acte normative extrem de importante astăzi: acest memorandum la care aţi făcut dvs. trimitere şi o ordonanţă de urgenţă unde parte de angajaţi din sistemul de sănătate, dar şi din sistemul de apărare şi ordine publică, care nu sunt încă la grila din 2022, să ajungă şi aceştia la acea grilă, adică sunt majorări de salarii.

Memorandumul este însoţit de o declaraţie care poate fi publicată în "Monitorul Oficial" şi va fi publicată în "Monitorul Oficial". Declaraţia va conţine exact aceleaşi prevederi care sunt în memorandum.

Memorandumul cuprinde exact cele publicate. După cum spuneam, va fi însoţit de această declaraţie privind politica generală de salarizare în sistemul naţional de învăţământ şi cuprinde exact cele solicitate de dumnealor - şi mă refer aici la viitoarea grilă din viitorul proiect de lege a salarizării unitare: să plece de la salariul debutantului sau asistentului universitar, salariul mediu brut pe ţară utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat", a declarat Marius Budăi la Apel Matinal, emisiune moderată de Cătălin Cârnu la Radio România Actualităţi.

Răspuns voalat la întrebarea "sunt bani pentru măriri?"

Iată mai jos dialogul purtat de Marius Budăi cu moderatorul emisiunii.

Realizator: Aminteaţi mai devreme şi de lucrătorii din domeniul sanitar, de cei de la Ministerul de Interne...

Marius Budăi: Nu numai de la Interne. Îmi cer scuze că vă întrerup, dar nu vreau să creăm confuzie: e vorba de tot sistemul de apărare şi ordine publică.

Realizator: Da, ca să se înţeleagă. Tocmai de aceea, bugetul simte o presiune financiară suplimentară.

Marius Budăi: E clar că simte, pentru că sunt cheltuieli în plus, însă noi, în coaliţie, în guvern, am găsit aceste soluţii pentru a rezolva aceste probleme. Nu vreau totuşi să trec cu privirea şi să nu spun de ce suntem în situaţia asta, pentru că atunci când rezolvi ceva trebuie să conştientizezi de ce ai ajuns în situaţia asta.

Realizator: De ce?

Marius Budăi: Pentru că... şi nu fac acum politică, dar un guvern strict de dreapta, în anii 2020-2021, a pus legea salarizării între paranteze. Bine, şi legea pensiilor, dacă ne aducem aminte... Şi atunci este clar că oamenii au ajuns la capătul răbdării şi trebuie să rezolvăm aceste lucruri. Dacă atunci s-ar fi continuat legea salarizării, implementarea legii salarizării, acum nu eram în această situaţie. Dar suntem aici, o rezolvăm şi mergem mai departe.

Realizator: Ştiţi cum e, există o vorbă în popor: "Mai bine mai târziu decât niciodată". Prin acest supliment, prin această presiune la buget se vor reduce unele categorii de investiţii?

Marius Budăi: Exclus, nu am luat în calcul aşa ceva. Deci, în toate discuţiile unde am fost, între cei doi lideri importanţi ai celor două mari partide de coaliţie - şi mă refer la Marcel Ciolacu şi Nicolae Ciucă -, nu s-a pus în balanţă sacrificarea investiţiilor sub nicio formă. Din contră, ne dorim să realizăm aceste investiţii - şi dacă vorbim, de exemplu, de infrastructura rutieră, vedeţi că vicepremierul Sorin Grindeanu are un ritm extrem de bun în a contracta şi a executa lucrări, şi atunci noi ne dorim, pentru că investiţiile aduc până la urmă plusvaloare în economie, cu cetăţeni angajaţi, cu taxe virate la stat şi cu ceea ce înseamnă dezvoltare şi pe verticală, şi pe orizontală.

Realizator: Da; doar contestaţiile ne mai încurcă, apropo de infrastructură, mai ales cea rutieră. Dar bani?

Marius Budăi: Sunt lucruri pe care trebuie să le depăşim, şi aceste contestaţii sunt prevăzute în lege. Este dreptul oricăruia, dar trebuie să avem acea prevedere în lege - şi s-a tot modificat legea achiziţiilor - încât să nu fie abuzat acest sistem al contestărilor.

Realizator: Aminteam de buget; dar bani sunt, domnule ministru?

Marius Budăi: Dacă nu aveam soluţia, nu luam aceste măsuri.

Când va fi gata legea salarizării

"Aşa cum am primit sarcină de la coaliţie - şi ceea ce am primit de la coaliţie ca sarcină de serviciu până acum am îndeplinit aşa cum am primit sarcina şi nu voi începe acum să fac altfel -, trebuie ca până în 15 iulie să avem acel draft agreat cu Comisia Europeană şi cu Banca Mondială. Mărturisesc că nu va fi uşor - nu va fi uşor nu din punctul nostru de vedere, ci de a comoda acel draft cu Comisia Europeană în special, după care, începând cu 15 iulie până la 1 septembrie, să dezbatem în continuare cu sindicatele, astfel încât la 1 septembrie proiectul de act normativ să fie dezbătut şi aprobat în guvern, după care să fie depus în parlament pentru alte runde de dezbateri, bineînţeles, şi după aia, în final, aprobare", a mai arătat Marius Budăi.

Se încheie greva din educaţie cu memorandumul adoptat de Guvern?

"După cum bine ştiţi, am avut o discuţie extrem de interesantă şi emoţionantă în acelaşi timp, ieri, cu doamnele şi domnii profesori de la Colegiul Naţional "I.L. Caragiale" din Bucureşti - şi le mulţumesc pentru asta; a fost o discuţie extrem de sinceră şi de constructivă. Este practic ceea ce sindicatele şi lucrătorii din Educaţie şi-au dorit să obţină de la guvern. Eu cred că odată cu acest memorandum lucrurile se vor aranja şi cu siguranţă - spun asta şi din respect pentru cei peste 300 (300.000 - n.r.) de angajaţi din sistemul naţional de învăţământ, dar şi pentru cei peste 3 milioane de copii şi părinţii lor. Eu însumi, împreună cu soţia mea, avem doi băieţi, unul în clasa a VIII-a şi unul în anul III la Universitate, şi sunt ani terminali, şi îmi dau seama şi cunosc emoţiile părinţilor care au copii, mai ales în ani terminali.

Şi să rămânem optimişti. Vor fi reacţii şi din partea sindicatelor din Educaţie. Cred că de aici încolo putem fi ceva mai optimişti - asta, în condiţiile în care aşteptăm, cum spuneam, şi o reacţie din partea sindicatelor din învăţământ", a concluzionat Marius Budăi, conform Rador.

