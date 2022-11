Mariah Carey și-a îndeplinit un vis din copilărie chiar pe scenă. Ce au făcut gemenii artistei

Vedeta pop americană, în vârstă de 52 de ani, a închis Parada de Thanksgiving (Ziua Recunoştinţei) organizată de lanţul de magazine Macy's la New York, joi după-amiază, interpretând cântecul 'All I Want for Christmas Is You', în timp ce gemenii artistei dansau în spatele ei.

'Sărbători fericite! Sunt recunoscătoare şi totodată mândră de copiii mei minunaţi, Roc şi Roe, sunt recunoscătoare pentru aceste momente preţioase din viaţă. Acum a sosit cu adevărat sezonul sărbătorilor!', a scris Mariah Carey pe Instagram, alături de fotografii din timpul acestei parade.

Vedeta americană anunţase săptămâna trecută, tot pe Instagram, că urma să deţină un rol important la ediţia din 2022 a paradei organizate de Macy's.

'Visul meu din copilărie va deveni realitate! Voi cânta pentru a anunţa venirea celebrului şi unicului Moş Crăciun la ediţia din acest an a Paradei de Thanksgiving organizate de Macy's. Vă invit să mă urmăriţi în ziua de Thanksgiving', a declarat artista.

Cântecul de mare succes al cântăreţei Mariah Carey 'All I Want for Christmas Is You' a fost lansat în 1994 şi provine de pe albumul 'Merry Christmas', fiind co-scris şi produs de muzicianul Walter Afanasieff, cu care vedeta americană lucrase la albumul ei de debut din 1990 şi la primul ei single devenit celebru, 'Love Takes Time'.

'All I Want for Christmas Is You' a început să se bucure de la an la an de o popularitate tot mai mare

De atunci, 'All I Want for Christmas Is You' a început să se bucure de la an la an de o popularitate tot mai mare, inclusiv în 2019, când a ajuns pentru prima dată pe primul loc în topul Billboard Hot 100, devenind cel de-al 19-lea single al cântăreţei Mariah Carey care a reuşit această performanţă. În 2021, Mariah Carey a primit Diamond Award din partea Recording Industry Association of America (RIAA) pentru acest single, care a devenit primul cântec de sărbători recompensat vreodată cu acest premiu de mare prestigiu.

După show-ul de joi după-amiază, Mariah Carey va susţine două concerte speciale de Crăciun, pe 9 şi 11 decembrie, la Scotiabank Arane dinToronto, şi pe 13 şi 16 decembrie, la Madison Square Garden din New York.

Artista americană are doi copii - gemenii Monroe şi Moroccan - cu fostul ei soţ, prezentatorul de televiziune Nick Cannon, care a anunţat recent naşterea celui de-al 11-lea copil al său şi care se pregăteşte să devină în curând tată pentru a 12-a oară.

Parada de Thanksgiving organizată de lanţul de magazine Macy's reprezintă una dintre cele mai vechi tradiţii din istoria televiziunii americane. Parada a fost organizată pentru prima dată sub forma unui eveniment promoţional în Herald Square din Manhattan, în 1924. Postul de televiziune NBC a început să difuzeze parada în anul 1953.

Evenimentul, caracterizat prin baloane uriaşe care reproduc personaje celebre din cultura populară, care alegorice şi secvenţe interpretative, a devenit în ultimele decenii o uriaşă vitrină promoţională pentru divertismentul care se adresează tuturor membrilor familiilor americane, conform Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News