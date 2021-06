Marele premiu la EcoFest 2021: Arica, un film care dezvăluie cum se exportă deșeuri în țările sărace din cele bogate

Spectatorii prezenți la gala de închidere a Ecofest 2021 au avut ocazia de a urmări spectacolul de teatru “TimeAholics” de Bogdan Capșa, regia Anca Ciuclaru, jucată de actorii Teatrului Excelsior. Craiovenii i-au putut vedea în distribuție pe Lavinia Șandru, Ovidiu Ușvat, Dan Clucinschi, Dragoș Spahiu, Robert Robert Emanuel, Iulia Samson și Andreea Șovan.

Marele premiu-primit de un film care dezvăluie cum sunt exportate deșeurile din țările bogate în țările sărace

Marele premiu al Festivalului Internațional al Filmului Ecologist EcoFest România - Pentru Sănătatea Pământului a fost oferit filmului „Arica”, regizat de Lars Edman și William Johansson Kalén.

“Colonialismul toxic – exportul de deșeuri din tările bogate în tările sărace – este în curs de judecată. O companie miniera suedeză exporta 20.000 de tone de deșeuri toxice în orașul Arica din deșertul chilian. Mii de oameni se îmbolnăvesc, mulți mor de cancer. ARICA ne aruncă în procesul revoluționar de responsabilitate corporativă, care începe după ce Lars Edman – născut în Chile și crescut la Boliden, Suedia – a expus scandalul.

Alături de co-regizorul său William Johansson, Lars urmărește povestea timp de 15 ani, expunând modul în care deciziile luate în urmă cu zeci de ani in Europa continuă să afecteze oamenii din America de Sud.

Parțial o călătorie personală, parțial o dramă din sălile de judecată, ARICA este povestea unei comunități afectate, care luptă pentru justiție, împotriva unei companii multinaționale disperate să-și curețe numele și urmările activităților sale toxice.”, se arată în descrierea filmului.

Lista premiilor EcoFest 2021

Celelalte premii acordate de Juriul international de profesioniști au fost:

Premiul pentru Imagine / Best Photography Award

Kamchatka Bears/Urșii din Kamciatka – Russian Federation/Federația Rusă

Imaginea/Photography: Dmitry Shpilenok

Premiul pentru Scenariu / Best Screenplay Award

Samuel In the Clouds/Samuel, aproape de nori – Belgium, The Netherlands, Bolivia/Belgia, Olanda, Bolivia

Scenariul/Screenplay: Pieter Van Eecke

Premiul pentru Regie / Best Direction Award

Zhalanash-Empty Shore/Zhalanash – Maluri Pustii – Poland/Polonia

Regia/Director: Marcin Sauter

Mențiune

Down The Stream/Pe râu în jos – Vietnam

Regia/Director: Mai Huyen Chi (Chi Mai)

Marele premiu ECOFEST 2021 - acordat de Juriul Elevilor

Spectacolul de teatru “TimeAholics”, la gala de închidere