Țara noastră era oricum statul UE cu cei mai mulți bugetari și cea mai mare pondere a cheltuielilor din bugetul național pentru salariile bugetarilor.

Victor Ponta a comentat acest subiect la DC News și DC News TV.

„De fiecare dată, cheltuiala a crescut mai mult decât încasările. Avem un 1.300.000 de angajați ai statului român. Pe vremea mea erau prea mulți - adică 1.100.000.

Pe vremea lui Adrian Năstase erau tot mulți, adică 700.000. Și evident... dacă 700.000 erau mulți, 1.100.000 erau mulți, este clar că 1.300.000 sunt și mai mulți. Mai este o diferență. Dacă pe vremea mea erau foarte mulți bugetari, adică 1.100.000, dar aveau un salariu mediu de 300 euro, iată că acum avem 1.300.000 de bugetari, dar salariul mediu la stat este... 1.300 de euro! Adică nu vorbim doar despre faptul că a crescut numărul de bugetari, ci vorbim și despre faptul că salariile au crescut mult”, a zis Victor Ponta la DC News și DC News TV, în emisiunea „De ce se întâmplă” cu Răzvan Dumitrescu.

Prim-ministrul Marcel Ciolacu, preşedintele PSD, a declarat, sâmbătă, că statul nu are probleme de „incapacitate de plată", respectiv referitor la plata pensiilor şi a salariilor, subliniind că la Ministerul Finanţelor este „un buffer" de aproape 12 miliarde de lei.



El a răspuns astfel după ce a fost întrebat de presă, la finalul şedinţei BPN al PSD de la sediul partidului, dacă există posibilitatea "să fie suspendate plăţile, aşa cum spunea ministrul (Finanţelor n.red.) Marcel Boloş într-o şedinţă a coaliţiei".



„Avem un buffer de aproape 12 miliarde la Finanţe. Nu avem probleme de incapacitate de plată, de nimic. Noi avem o singură problemă, de a ne încadra într-un deficit, unde avem de închis cu Comisia, să vedem cheltuielile directe şi indirecte în ceea ce priveşte Ucraina. De la, repet, de la amenda de 0,5 % am pornit. Acel moment este depăşit. România nu va fi amendată cu 0,5% din PIB, pentru că în eventualitatea în care depăşeşte deficitul, nu sunt... Lucrurile sunt sub control. Mă bucur că domnul ministru e atât de aplicat, de nici nu poate dormi noaptea. Repet, e un om foarte responsabil, dar nu sunt, lucrurile nu sunt critice. Nu avem probleme de salarii, de pensii, dimpotrivă", a declarat Marcel Ciolacu.



Premierul a precizat că săptămâna viitoare va avea o întâlnire cu ministrul Finanţelor, Marcel Boloş, pentru a discuta cu acesta "inclusiv pe proiecţia bugetului pe anul viitor".



„Dorim până la sfârşitul anului să avem şi bugetul aprobat", a mai declarat premierul Ciolacu.



Unele publicaţii din presa centrală au relatat săptămâna aceasta despre o discuţie din cadrul unei şedinţe a coaliţiei de guvernare, în care ministrul Marcel Boloş ar fi afirmat că nu poate dormi de câteva zile din cauza creşterii deficitului bugetar şi în luna septembrie, pe fondul unor încasări la buget sub obiectivul previzionat, el avertizând că s-ar putea ajunge la o oprire a plăţilor până la sfârşitul anului.

