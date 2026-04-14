Marea Britanie pregătește identitatea digitală: reacții împărțite înainte de lansare

Planurile guvernului britanic de a introduce un sistem de identificare digitală până în 2029 au declanșat o dezbatere amplă în societate. Deși inițiativa promite simplificarea proceselor administrative și creșterea securității, reacțiile publice sunt împărțite.

Unii cetățeni salută ideea unei identități digitale accesibile direct de pe telefon, în timp ce alții preferă documentele fizice tradiționale, temându-se de implicațiile asupra vieții private.

BritCard, primul pas către o identitate digitală națională

Premierul britanic Keir Starmer a confirmat la finalul anului 2025 că guvernul va introduce un sistem de identitate digitală, cunoscut sub numele de BritCard. Acesta ar urma să devină un instrument esențial pentru verificarea dreptului de muncă și de ședere în Regatul Unit.

Potrivit planurilor, BritCard va fi disponibil sub forma unei aplicații pentru smartphone, permițând utilizatorilor să acceseze rapid informații personale, dar și documente oficiale precum pașaportul sau permisul de conducere.

„Nu veți putea lucra în Regatul Unit dacă nu aveți carte de identitate digitală. Este atât de simplu”, a declarat Starmer, subliniind necesitatea unui control mai strict asupra imigrației și a pieței muncii.

Inițiativa marchează o schimbare majoră, fiind prima formă de identificare obligatorie propusă în Regatul Unit de la Al Doilea Război Mondial încoace.

Critici privind confidențialitatea și accesul la tehnologie

Decizia guvernului a generat rapid reacții negative. Mulți britanici se tem că implementarea unei identități digitale ar putea duce la o supraveghere excesivă sau la vulnerabilități legate de securitatea datelor.

Un alt punct sensibil este accesul la tehnologie. Persoanele în vârstă sau cele din zonele rurale ar putea întâmpina dificultăți în utilizarea unei aplicații mobile, ceea ce ar putea duce la excludere socială sau profesională.

În acest context, autoritățile au revenit asupra poziției inițiale, anunțând că identificarea digitală nu va fi obligatorie, ci opțională. Decizia a fost menită să reducă tensiunile și să evite discriminarea indirectă a anumitor categorii sociale.

Ce înseamnă schimbarea pentru românii stabiliți în Regatul Unit

Pentru românii stabiliți în Marea Britanie, introducerea identității digitale de tip BritCard ar putea aduce atât beneficii practice, cât și noi provocări.

În special pentru cei care au obținut dreptul de ședere în urma Brexitului, noul sistem ar putea simplifica semnificativ modul în care își dovedesc statutul legal și dreptul de muncă, eliminând necesitatea prezentării repetate a documentelor fizice. În relația cu angajatorii sau instituțiile publice, accesul rapid la datele personale printr-o aplicație ar putea reduce birocrația și timpul de așteptare.

Totuși, există și rezerve, mai ales în rândul celor care nu sunt familiarizați cu tehnologia sau care privesc cu neîncredere stocarea datelor sensibile în format digital. În condițiile în care autoritățile britanice au anunțat că sistemul va fi, cel puțin inițial, opțional, românii din Regatul Unit vor avea posibilitatea de a se adapta treptat la această schimbare, alegând varianta care le oferă cel mai mult confort și siguranță.

Modelul australian: un posibil indicator al viitorului

În timp ce Marea Britanie se pregătește pentru implementare, Australia oferă deja un exemplu concret. Identitatea digitală este utilizată pe scară largă, iar reacțiile inițiale, deși sceptice, s-au transformat treptat în acceptare.

Un videoclip realizat de politicianul britanic Darren Jones, în care discută cu cetățeni australieni, arată că mulți dintre aceștia apreciază confortul oferit de soluțiile digitale. Utilizatorii susțin că accesul rapid la documente și eliminarea necesității de a purta acte fizice reprezintă avantaje majore.

Pentru susținători, identitatea digitală nu este doar o inovație, ci o evoluție firească într-o societate tot mai dependentă de tehnologie. „Este viitorul”, afirmă unii dintre cei intervievați.

Între reticență și adaptare

Chiar dacă opoziția rămâne puternică în anumite segmente ale populației, experiența altor state sugerează că percepțiile se pot schimba în timp. Inițiative similare, inițial contestate, au fost ulterior adoptate pe scară largă odată ce beneficiile au devenit evidente.

Guvernul britanic încearcă acum să găsească un echilibru între modernizare și respectarea libertăților individuale, mizând pe caracterul opțional al sistemului pentru a câștiga încrederea publicului.

Identitatea digitală reprezintă una dintre cele mai importante transformări administrative ale următorului deceniu în Regatul Unit. Deși promite eficiență și acces rapid la servicii, proiectul rămâne controversat, reflectând o societate divizată între dorința de progres și teama de schimbare.

Până în 2029, când sistemul ar urma să fie implementat, rămâne de văzut dacă britanicii vor adopta pe scară largă această tehnologie sau dacă vor continua să prefere siguranța familiară a documentelor fizice.