"Mamă, dar de ce în Italia toată lumea vorbeşte limba română?”. Simona Gherghe, după întoarcerea din vacanță: În spatele zâmbetelor, sunt multe lacrimi de dor şi de greu

"Gânduri pentru românii plecaţi la muncă în străinătate… Suntem de o zi acasă, după un drum obositor, dar am rămas cu gândul la oamenii din Ortisei, Tirolul de Sud. La românii noştri de acolo. Ştiu că în Italia e o comunitate mare de români, oameni care au plecat de acasă cu gândul la o viaţă mai bună. Dar atât de mulţi ca în Ortisei Val Gardena parcă n-am întâlnit niciunde în Italia.

În fiecare restaurant în care am păşit, i-am găsit acolo, la treabă. Chiar m-a întrebat Ana: “Mamă, dar de ce în Italia toată lumea vorbeşte limba romană?” Chiar aşa era… Zâmbitori, amabili, fericiţi când ne-au întâlnit, pentru că le-am amintit de “acasă”. Ştiu că, în spatele zâmbetelor, sunt multe lacrimi de dor şi de greu şi multă, multă muncă. Nimeni nu pleacă de bine de acasă, ci ca să aducă BINELE acasă. Oameni buni şi dragi, plecaţi la muncă în străinătate, vă mulţumesc şi mă gândesc la voi! Sunteţi în inima noastră!" a scris SimonaGherghe pe Facebook.

Numărul real de români din diaspora, diferit de cifra oficială

Recent, Gheorghe Cârciu, secretar de stat al Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (DRP), într-un interviu pentru DCNews, susținea că numărul românilor plecați peste hotarele țării raportat de către autoritățile române nu ar fi, de fapt, cel real.

"Trebuie să spun că suntem departe de a ne bate cu pumnul în piept să spunem că am sprijinit educația și cultura, pentru că, dacă facem un calcul și numărăm, avem aproximativ 8 milioane de români în afara granițelor. Am spus adineauri 5,7 milioane în afara granițelor României în 2020 - este cifra oficială pe care o deține Ministerul Afacerilor Externe, fără comunități istorice. Și o să vă dau un singur exemplu, l-am dat de fiecare dată și voi continua să îl dau. În Franța, numărăm 106.000 de români, acolo unde avem aproape un milion. Acești 106.000 fac parte din cifra oficială - 5,7 milioane - și, de fapt, sunt aproape un milion. Și dacă sunt 600.000, am cuantificat doar 100.000. Până la 600, mai sunt 500 de mii, deci cifra pe care o invocăm - cei 5,7 milioane de români, fără comunități istorice, ce numim în jurul granițelor României", a spus Gheorghe Cârciu, secretar de stat al DRP, într-un interviu pentru DCNews.

