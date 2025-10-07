Mai rău decât Codul Roșu?! Mov pe hărțile meteo: Fenomene extreme amenință România

Zone întinse din sud și sud-estul țării apar colorate în mov, nuanță care, potrivit meteorologilor, indică fenomene extreme, aflate la limita recordurilor istorice.

Dacă roșul reprezintă deja un nivel critic de avertizare, movul arată un prag superior, mai precis cantități uriașe de precipitații.

Regiunile vizate ar putea înregistra în orele următoare ploi torențiale care depășesc 100 de litri pe metru pătrat, rafale de vânt violente și posibile viituri rapide.

Meteorologii avertizează că aceste condiții meteo pot genera inundații locale, căderi de copaci și întreruperi de curent electric, iar populația este sfătuită să evite deplasările inutile și să ia măsuri de precauție.

Acolo unde hărțile arată mov, pericolul este maxim.

COD ROȘU



Interval de valabilitate: 7 octombrie, ora 21 – 8 octombrie, ora 15

Fenomene vizate: ploi torențiale și abundente



Zone afectate: județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și în municipiul București

În județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și în municipiul București va ploua torențial și abundent, izolat se vor semnala descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 80...100 și izolat 120...140 l/mp.

COD PORTOCALIU



Interval de valabilitate: 7 octombrie, ora 21 – 8 octombrie, ora 23

Fenomene vizate: ploi importante cantitativ

Zone afectate: Muntenia, jumătatea sudică a Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și al Olteniei

În Muntenia, în jumătatea sudică a Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și al Oltenieiva ploua important cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 60...90 l/mp și izolat de 100 l/mp.

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 7 octombrie, ora 21 – 8 octombrie, ora 23



Fenomene vizate: ploi însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori viscolite la altitudini de peste 1700 m

Zone afectate: conform textului și hărții

Local în nordul Moldovei, sudul Transilvaniei, estul și sudul Olteniei și în vestul Carpaților Meridionali va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 25...30 l/mp și izolat 40...50 l/mp.



În județele Vaslui, Bacău, Vrancea, Galați, Buzău, Prahova, Brăila, Ialomița, Călărași, Constanța, Tulcea, Ilfov și în municipiul București, vântul va avea intensificări cu rafale de 50...70 km/h.



În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1700 m va ninge temporar viscolit (rafale de 60...90 km/h) și se va depune strat de zăpadă (10...30 cm).