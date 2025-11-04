€ 5.0865
Data actualizării: 21:49 04 Noi 2025 | Data publicării: 21:41 04 Noi 2025

Macron anunţă eliberarea a doi francezi reţinuţi în Iran
Autor: Ioan-Radu Gava

Emmanuel Macron Sursa foto: Agerpres
 

Președintele francez Emmanuel Macron anunţă eliberarea a doi francezi reţinuţi în Iran timp de trei ani.

Cei doi profesori francezi reţinuţi timp de trei ani în Iran pentru presupuse acte de spionaj, Cecile Kohler şi Jacques Paris, au fost eliberaţi, a anunţat marţi preşedintele francez, Emmanuel Macron, potrivit EFE și Agerpres.

"Ce uşurare! Cecile Kohler şi Jacques Paris, reţinuţi timp de trei ani în Iran, au ieşit din închisoarea Evin", a scris Macron într-un mesaj pe reţelele sociale.

Şeful statului francez a sărbătorit "acest prim pas" şi a subliniat că "dialogul continuă pentru a facilita întoarcerea lor în Franţa cât mai curând posibil".

"Lucrăm neobosit la acest lucru şi aş dori să mulţumesc ambasadei noastre şi tuturor serviciilor guvernamentale pentru eforturile depuse", a declarat preşedintele Macron.

Kohler şi Paris "sunt în siguranţă la reşedinţa ambasadorului francez din Teheran, aşteptând eliberarea lor definitivă", a afirmat ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot, într-un alt mesaj pe reţelele de socializare.

Şeful diplomaţiei franceze a spus că a vorbit cu familiile acestora şi a trimis la Teheran o echipă care îi va însoţi personal, împreună cu personalul ambasadei, pe durata revenirii în Franţa.

Cei doi profesori francezi, pasionaţi de literatură şi călătorii, au fost reţinuţi în urmă cu trei ani în timp ce îşi îndeplineau visul de a călători prin Iran şi au fost acuzaţi de spionaj.

Arestarea a avut loc pe 7 mai 2022, în ultima zi a unei excursii turistice.

Condamnaţi la jumătatea lunii octombrie la 20 de ani, respectiv, 17 ani de închisoare pentru spionaj în favoarea serviciilor de informaţii francez şi israelian, Cecile Kohler şi Jacques Paris au pledat constant ca nevinovaţi.

Ei sunt ultimii doi cetăţeni francezi arestaţi oficial în Iran, definiţi de guvernul de la Paris drept "ostatici de stat".

emmanuel macron
eliberare
detinuti
francezi
iran
