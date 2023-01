Lungul drum spre Trezorerie al celor care vor să cumpere titluri de stat Tezaur. Daniel-Constantin Ciungu: Normal că românul se lasă păgubaș după nebunia asta!

Titlurile de stat Tezaur revin în atenția românilor, inclusiv a consilierului local PNL la Primăria Sectorului 1 Daniel-Constantin Ciungu care şi-a exprimat intenţia de a cumpăra prin Spaţiul Privat Virtual, serviciu - de altfel - pus la dispoziţia românilor de către Ministerul Finanţelor. Acesta a acuzat nereguli şi s-a plâns pe contul personal de Facebook de procedura greoaie, lipsa informaţiilor şi a explicaţiilor demonstrative dar şi multitudinea de paşi pe care cineva trebuie să-i facă până ajunge să facă o achiziţie prin intermediul contului SPV.

"Mihai Precup, faceți ceva cu achiziționarea de titluri de stat! Mă gândeam să cumpăr niște titluri de stat Tezaur: păi dă-i și caută.. ba să fac cont SPV, după aia să mă duc pe siteul MF și după chinuieli să găsesc în final un ghid pentru asta. Doar că surpriză .. ghidul are 10 pagini de text mic cu limbaj contabil, fără poze, fără pași vizuali, fără nimic. În ăla să caut cum și de unde să găsesc nu știu ce cerere de subscriere pentru deschidere cont la trezorerie, după acea cerere cred că vine o confirmare, după care mut banii și după care să mai fac o cerere? În 2023? Voi țineți neapărat să vă împrumutați de la bănci străine la dobânzi imense sau nu vă plac leii românului de rând? Normal că românul se lasă păgubaș după nebunia asta. Cealaltă opțiune este să mă duc să stau la Poștă la coadă. Devine interesantă opțiunea aia, după ce am citit toate astea și încă nu știu de unde să iau și unde să trimit prima cerere! Plus că degeaba am cont pe SPV pentru că pe el de fapt nu există opțiunea de a face lucrurile astea simplu.

De fapt, din ce tot caut în meniu, nu cred că există deloc. Noroc cu cei de la Wall-Street.ro care au făcut un ghid și au pus linkuri către Tezaur, pe care nu le poți găsi rapid și ușor pe siteul MF, deși ar trebui să fie primul buton mare roșu, galben și albastru, care să clipească când intri pe site. #takemymoney . Link pentru articolul Wall-Street în primul comentariu.Nu înțeleg de ce faceți lucrurile atât de grele. Discutați cu colegii de la Autoritatea pentru Digitalizarea României băgați opțiune simplă prin Ghiseul.ro. Vă ajută ei. Ministrul Sebastian Burduja are un super task force acum la minister cu care puteți lucra. Faceți pe Ghișeul direct și automat contul de la trezorerie și dați-i omului opțiunea să cumpere ca la orice plată online și ca la orice cumpărătură de acțiune, crypto sau orice alt asset rapid cu cardul. Faceți voi birocrația din spate și dați-i omului posibilitatea să cumpere rapid și ușor. Și mutați și voi secțiunea asta de informații utile pentru cetățean prima sus pe site-ul MF! Nu îl interesează pe cetățeanul de rând nici comunicatele ministrului, nici feed-ul de RSS pt. presă. Dacă nu știi să dai scroll în jos după meniul ăsta, te dai bătut și mai repede. Iar scopul site-ului MF ar trebui să fie informare și strâns bani cât mai ușor de la cetățean și persoanele juridice" a scris Ciungu pe reţeaua de socializare amintită.

Cum cumperi titluri de stat online, prin SPV - Spațiul Privat Virtual

Titlurile de stat Tezaur sunt disponibile pentru achiziționare atât online, cât și prin intermediul unităților Trezoreriei sau ale Poștei Române. Citiți în continuare un ghid detaliat despre fiecare pas ce trebuie urmat pentru achiziționarea titlurilor de stat online.

Potrivit Ministerului Finanțelor, achiziția titluri de stat online se face prin intermediul Spațiului Privat Virtual (SPV). Acesta este o platforma online dezvoltată de ANAF prin intermediul căreia persoanele fizice își pot achita taxele și datoriile către stat. Pașii pe care trebuie să-i urmezi pentru a cumpăra titluri de stat online sunt: deschiderea unui cont de subscriere, transferul sumei pe care vrei să o investești și depunerea cererii.

În atenţia celor care vor să cumpere în valută

Investitorii care doresc să cumpere titluri de stat în euro sau dolari o pot face prin serviciile de brokeraj puse la dispoziție de către bănci precum BCR, BRD, Banca Transilvania. Există posibilitatea de achiziționare pe piața secundară, mai exact de pe bursele externe, scrie Ziarul Financiar. În funcție de numărul minim de unități cumpărate se condiționează suma minimă. De exemplu, la 100.000 de euro comisionul ajunge chiar și la 60 de euro per tranzacție.

Ce sunt titlurile de stat?

Titlurile de stat au menirea de a finanța statul. Cu ajutorul lor, statul emitent împrumută bani de la cetățean cu o dobândă bine stabilită pentru o anumită perioadă de timp. Acestea sunt considerate de către experții financiari ca fiind cele mai sigure inveștiții pe care le poți realiza. Dobânda aferentă acestora va fi încasată anual de către cumpărător, iar la maturitate acesta primește pe langă ultima dobândă și plata valorii nominale a produsului. Perioada de maturitate poate fi de 1, 3 și 5 ani.

Avantaje şi dezavantaje

Printre avantajele produselor se numără, în primul rând, riscul foarte scăzut al investiției. Veniturile obținute din dobânzi sunt neimpozabile și nu există comisioane de subscriere pe piața primară. De asemenea, listarea la Bursa de Valori București permite vânzarea titlurilor în orice moment.

Un dezavantaj constituie fluctuația prețului tilului de stat în funcție de condițiile din piață și evoluția lor, conform Ministerului Finanțelor. Dacă un deținător dorește să vândă tilurile de stat înainte de data scadentă, prețul obținut poate fi mai mic decât valoarea nominală subscrisă dacă în momentul respectiv nivelul dobânzilor pe piață pentru perioada rămasă până la scadență se situează peste nivelul dobânzii emisiunii.

