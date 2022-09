Lumea se pregătește de un scenariu sever. Va fi o iarnă dificilă. BCE, apel către bănci: Le cerem să...

Sectorul bancar din zona euro este robust înaintea unei posibile recesiuni, dar Banca Centrală Europeană încă cere creditorilor să-şi revizuiască proiecţiile privind capitalul, ţinând cont că probabil va fi o iarnă dificilă, a afirmat luni Andrea Enria, preşedintele Consiliului de supervizare bancară din cadrul BCE, transmite Reuters, conform Agerpres.



Băncile şi-au construit un nivel ridicat de capital în ultimii ani şi ar urma să beneficieze de majorările dobânzilor, dar o recesiune aproape sigură şi costurile ridicate ale energiei ar urma să afecteze părţi din acest sector.



"Cerem băncilor să analizeze expunerea lor la sectoare care sunt în mod special dependente de energie şi fragile la şocurile din domeniul energiei", a declarat oficialul BCE la o conferinţă la Bruxelles.







Marile puteri, susținute să crească în forță dobânzile: Reducerea inflației, mai importantă decât recesiunea. Avertisment în imobiliare

Banca Reglementelor Internaţionale (BRI) a cerut marilor economii acest lucru, în ciuda riscurilor. Deşi recesiunea şi riscurile legate de datorii sunt în creştere, reducerea inflaţiei pe plan global rămâne prioritară.



"Este important să acţionăm în forţă şi în timp util. Procesul de anticipare (Front-loading) al majorării dobânzilor tinde să reducă probabilitatea unei aterizări dure", a apreciat şeful Departamentului monetar şi economic al BIS, Claudio Borio, scrie Agerpres.

De ce sunt emise facturile uriașe la energie electrică, pe un an. Verificarea pe care trebuie să o faci dacă primești și tu așa ceva

Asta pentru că este perioada în care, odată citite contoarele de către responsabilul desemnat al furnizorului de energie electrică, se fac regularizări. Facturile mari sunt primite, în principal, de către cei care nu comunică indexul și care primesc facturi estimative până la o nouă regularizare. Există însă și excepții și-n acel moment trebuie să verificați indexul.

Unele contoare nu mai erau citite de un an sau doi

Preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliţă, a explicat, la Radio România Actualități, că ”Unele dintre contoare nu mai erau citite de un an sau chiar de doi ani de zile şi bineînţeles s-au făcut regularizări. Pentru asta au apărut unele facturi atât de mari, 6.000, 8.000, 9.000 de lei, pentru că de fapt discutăm de o factură care cuprindea 20 de luni, 24 de luni sau chiar mai mult. Dacă am fi făcut o împărţire corectă la numărul de luni, am fi văzut că factura era undeva într-un interval de câteva sute de lei, adică nici pe departe un element atât de alarmist pe cât a părut la prima vedere. Ce trebuie să faci întotdeauna când îţi vine o factură? Să compari indexul pe care îl ai pe factură cu indexul contorului, să nu fie mult mai mare sau mult mai mic, ambele elemente în mod normal ar trebui să ne alerteze şi să solicităm furnizorului corecţia, să plătim ceea ce am consumat într-adevăr”.

Cât vei plăti la facturile la lumină și în funcție de ce...

