De ce sunt emise facturile uriașe la energie electrică, pe un an. Verificarea pe care trebuie să o faci dacă primești și tu așa ceva

Asta pentru că este perioada în care, odată citite contoarele de către responsabilul desemnat al furnizorului de energie electrică, se fac regularizări. Facturile mari sunt primite, în principal, de către cei care nu comunică indexul și care primesc facturi estimative până la o nouă regularizare. Există însă și excepții și-n acel moment trebuie să verificați indexul.

Unele contoare nu mai erau citite de un an sau doi

Preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliţă, a explicat, la Radio România Actualități, că ”Unele dintre contoare nu mai erau citite de un an sau chiar de doi ani de zile şi bineînţeles s-au făcut regularizări. Pentru asta au apărut unele facturi atât de mari, 6.000, 8.000, 9.000 de lei, pentru că de fapt discutăm de o factură care cuprindea 20 de luni, 24 de luni sau chiar mai mult. Dacă am fi făcut o împărţire corectă la numărul de luni, am fi văzut că factura era undeva într-un interval de câteva sute de lei, adică nici pe departe un element atât de alarmist pe cât a părut la prima vedere. Ce trebuie să faci întotdeauna când îţi vine o factură? Să compari indexul pe care îl ai pe factură cu indexul contorului, să nu fie mult mai mare sau mult mai mic, ambele elemente în mod normal ar trebui să ne alerteze şi să solicităm furnizorului corecţia, să plătim ceea ce am consumat într-adevăr”.

Cât vei plăti la facturile la lumină și în funcție de ce

Indiferent de consumul actual, calculele pentru facturile la energia electrică, aşa cum sunt stabilite prin schema de compensare, se raportează la consumul de anul trecut. Astfel, cei care s-au încadrat în 100 kilowaţi-oră pe lună în 2021 beneficiază în prezent de preţul de 68 de bani indiferent cât consumă, cei care au avut un consum între 100 şi 255 kilowaţi-oră plătesc 80 de bani chiar dacă acum se menţin sub acest interval, iar cei care au depăşit ca medie lunară 255 de kilowaţi-oră anul trecut trebuie să achite preţul din contract, oricât ar consuma, notează Rador.

Escrocherie cu facturile la lumină. Ai primit acest sms de la furnizorul tău de energie?

Poliţia Română avertizează cu privire la un nou tip de înşelăciune a consumatorilor de energie: este vorba despre mesajele de tip SMS cu privire la deconectarea de la reţeaua de energie electrică pe motiv de neplată. Companiile de energie şi poliţiştii îi îndeamnă pe cei care primesc astfel de mesaje să nu răspundă şi să nu acceseze link-urile din aceste sms-uri. Orice mesaj provenit de la o altă sursă decât cele oficiale ale companiilor de energie poate reprezenta o formă de activitate infracţională.

Scopul acestor mesaje de tip phishing este obţinerea unor date confidenţiale cum ar fi datele de acces pentru aplicaţii de tip bancar sau informaţii referitoare la carduri de credit, citează Rador.

DCNews a mai scris despre acest subiect, în urma alertei primite de o companie din energie, dar se pare că situația nu este punctuală.

”Electrica Furnizare anunță existența unei tentative de fraudă prin mijloace de plată electronice ce constă în transmiterea de notificări către clienți, via aplicații de mesagerie și/sau SMS, cu privire la deconectarea de la rețeaua de energie electrică pe motiv de neplată, aceștia fiind îndemnați să acceseze un link pentru a plăti soldul restant. Electrica Furnizare se delimitează de orice mesaj trimis clienților săi care îndeamnă la efectuarea plății prin accesarea de link-uri” anunță Electrica Furnizare, într-un comunicat de presă. Citește mai mult aici

