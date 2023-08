Lucian Romașcanu: „Doldurea avea sutele alea de milioane înainte să fie primar”. Nu s-a îmbogățit în timpul mandatului

Ion Doldurea a fost învestit în funcția de primar în anul 2020, iar Lucian Romașcanu susține că acesta nu s-a îmbogățit în această perioadă de trei ani, de când este primar, ci deținea milioanele dinainte.

„Pentru adevărul discuției, omul a făcut milioanele și pe urmă a devenit primar. E primar la primul mandat din 2020.

Sunt foarte mulți oameni care au, sper eu, motivația corectă să ajungă să facă politică, dar ele nu sunt ale primarului. El avea sutele alea de milioane înainte să fie primar.”, a spus Lucian Romașcanu.

„Este o informație importantă, să nu dăm cu pietre înainte să fie cazul. Deci dumneavoastră spuneți așa: că nu domnul Doldurea le-a dat autorizație de construcție lângă GPL-ul domniei sale fiindcă nu era primar decât din 2020.", a spus Bogdan Chirieac.

„Are trei ani de primărie. Mai are un an și se mai duce o dată dacă o fi cazul.”, a spus Lucian Romașcanu.

„Asta e o altă chestiune. Poți să faci niște standarde noi și să spui: „Stațiile astea trebuie să aibă 200, 300 de metri, să fie în câmp, să nu aibă construcții în jur, în caz de doamne ferește.”, a spus Bogdan Chirieac la Antena3 CNN.

DNA a deschis două dosare penale în legătură cu exploziile de la staţia GPL din Crevedia

Direcţia Naţională Anticorupţie a anunţat, luni, că au fost deschise două dosare penale în legătură cu exploziile ce au avut loc la o staţie GPL din localitatea Crevedia, judeţul Dâmboviţa.



Potrivit unui comunicat al DNA transmis AGERPRES, pe rolul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au fost înregistrate două dosare penale, formate în urma sesizărilor din oficiu, având ca obiect săvârşirea de către funcţionari publici a unor presupuse infracţiuni de abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite pentru sine sau pentru altul, în legătură cu autorizarea staţiei GPL din localitatea Crevedia, judeţul Dâmboviţa, unde în cursul zilei de sâmbătă au avut loc două explozii.



"Urmărirea penală se desfăşoară cu privire la faptă ('in rem'), prin urmare, în acest moment, nicio persoană nu are calitatea de suspect sau inculpat", menţionează procurorii.



Această etapă nu are caracterul formulării unor acuzaţii împotriva unei/unor persoane, ci are doar semnificaţia instituirii cadrului procesual care permite strângerea de probe necesare pentru a evalua dacă s-a produs ori dacă nu s-a produs vreo faptă ce ar intra sub incidenţă penală, precizează DNA, potrivit Agerpres.

